Escucha el testimonio de Pilar, pareja del desaparecido de Entrena: "Hay un detenido, pero más implicados"

La Guardia Civil ha iniciado este martes en Entrena el registro con perros y maquinaria especializada, un georradar, del interior de la vivienda de Óscar P.R., el primer detenido en agosto de 2021 por su presunta implicación en la desaparición en julio pasado de Javier Ovejas Abad.

El caso está bajo secreto de sumario y la Guardia Civil sigué investigando. Todo comienza el pasado 29 de julio de 2021, esa noche Javier estaba en casa, en Entrena, con Pilar, su pareja.

En una investigación del periodista, Nacho Abad, especializado en sucesos, COPE ha tenido acceso al testimonio de Pilar.

Javier empezo a recibir mensajes WhatsApp de Óscar, un conocido al que debe 40 euros. Óscar le decía que se le había roto el coche, que le estaba esperando y que le bajara los 40 euros que le debía. Los necesitaba para arreglar su coche. Javi le explicó que llevaba dos días llamándole para saldar la deuda y que no le había cogido y que, en ese momento, no podía. Finalmente decidió acudir a casa de Óscar.

Pilar decice acercarse a la casa de Óscar, entonces vio su coche con la ventanilla bajada y el perro dentro. "¡Qué pasa aquí!", pensó. Fue entonces cuando llamó a Óscar a gritos. "¿Dónde está Javi?", preguntó. Él contestó, "pues no sé. Le he oído que hablaba con uno o con dos, pero no sé. Se le ha roto el coche, lo ha dejado aquí en la puerta y se ha marchado, pero que no sé con quién iba".

Óscar baja a la puerta y poco después Pilar decide llamar a La Guardia Civil.

Horas más tarde Pilar decide volver a bajar a casa de Óscar, "él me juraba que javier se había ido con alguien". A Pilar le llega un primer rumor, Óscar llevaba días diciendo "que Javi era un chulito", y una vecina de Óscar había oído como Javi gritaba socorro y pedía "que llamasen a la guardia civil que le iban van a matar".Al parecer se escucharon dos disparos.

Pilar avisa de nuevo a la Guardia Civil y seis días después detienen a Oscar, con una orden judicial registran la casa.

Oscar entra en prisión imputado y acusado de asesinato, aunque el cuerpo de Javier lleva diez meses desaprecido. Pilar cree que hay más gente implicada en el asesinato de Javier.

