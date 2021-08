El PP denuncia recortes en la Sanidad riojana

El diputado autonómico del PP de La Rioja, Carlos Cuevas, ha denunciado que Concha Andreu “está escondiendo” el contrato con la empresa adjudicataria de los vehículos de intervención rápida (VIR) del Plan de Atención Continuada, puesto que no se ha publicado en el Portal de Contratación del Gobierno de La Rioja. Por este motivo, se ha preguntado este lunes en COPE Rioja “si hay alguna vinculación entre el Gobierno de La Rioja y la empresa adjudicataria, si hubo en el pasado alguna vinculación entre Alberto Lafuente y esa empresa y si hay algo en el curriculum vitae de Lafuente que no nos han explicado a los riojanos”.





De igual modo, se ha preguntado cómo es posible que se contraten estos vehículos a una empresa distinta a la concesionariadel transporte sanitario. “Esto supone una merma en la coordinación de los efectivos que nada tiene que ver con esa reorganización para defender lo público, algo con lo que siempre se les llena la boca al Gobierno social-comunista”, ha recalcado el diputado.

Carlos Cuevas ha pedido también la comparecencia parlamentaria de Concha Andreu para que explique “este caos en lo relacionado con el Servicio Riojano de Salud y la Consejería de Salud” y ante la “falta de transparencia y las dudas” sobre los contratos relacionados con el Plan de Atención Continuada del Ejecutivo regional.

Igualmente, ha anunciado que se presentarán preguntas orales y escritas y solicitudes de información para que el Gobierno de La Rioja responda ante el desastre de la gestión sanitaria. El Diputado popular ha afirmado que “el SERIS es el máximo exponente de la inestabilidad que Andreu genera en su Gobierno y por tanto ella es la máxima responsable de toda esta situación”. “Ya podemos decir que el Gobierno de Andreu es un gobierno fallido. Estamos ante un desastre estrepitoso en materia de gestión, de altos cargos y de equipos, que afecta especialmente al ámbito de la atención sanitaria, en unos momentos tan complejos como los que nos está tocando vivir”, ha dicho Cuevas.

A este respecto, ha recordado que el Partido Popularlleva mucho tiempo alertando sobre los recortes sanitarios, la falta de médicos y empujando al Gobierno para que contratase más efectivos. “Sin embargo, la situación cada día se agrava más”, ha alertado. A su juicio, y tras todas las rectificaciones de Andreu, “el Plan de Atención Continuada se ha convertido en el increíble plan menguante, porque cada día se ha ido quedando en algo más reducido”. En realidad, Carlos Cuevas lo ha calificado como “un plan de recortes, que no ha sido consensuado con los profesionales, ni explicado, ni siquiera publicado en su integridad”. “Un plan del que, a día de hoy, lo único que sabemos a ciencia cierta es que se han contratado cuatro ambulancias con la empresa adjudicataria del sistema sanitario, Ferrovial, y cinco vehículos de intervención rápida con otra empresa”, ha indicado Cuevas. Ha explicado que esos vehículos vienen equipados con un material de emergencias “que no es el que necesitan los profesionales de atención primaria”, como ellos mismos han denunciado. Por tanto, “estamos hablando de cinco vehículos mal equipados, que iban a empezar a trabajar el día uno y que no han empezado a trabajar todavía”, ha criticado Cuevas.

Al “desastre generado por el Plan de Atención Continuada, que se ha quedado en contrataciones con empresas privadas, y al caos por los ceses y dimisiones de altos cargos, se suma que el Gobierno de La Rioja sigue sin presentar el Plan estratégico de Atención Primaria anunciado hace tiempo”, ha concluido el diputado del Partido Popular.