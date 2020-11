Más de 183.000 perros y 123.000 gatos fueron recogidos por refugios y protectoras en España durante el año 2019, según recoge el Estudio de Fundación Affinity ‘Él Nunca lo Haría’ 2019 que se acaba de presentar.

Una cifra superior a los 140.000 que se conocían hasta el momento, y que responde a una revisión y adaptación de la metodología de este estudio, único en España, sobre el abandono, la pérdida y la adopción de perros y gatos. Lamentablemente, los datos confirman lo que la entidad y algunas protectoras ya advertían: que el problema del abandono en nuestro país podía ser más grave de lo que se conocía.

Mientras que en nuestro país la población de animales de compañía ha ido aumentando, la cifra de animales recogidos se ha reducido ligeramente, manteniéndose en torno al 3% del total de perros y gatos que se estima que viven actualmente en España. Aun así, la cifra de animales que llegan cada año a las protectoras es preocupante.

En esta edición del estudio han participado cerca de 400 protectoras y refugios de todo el territorio. Con los datos obtenidos y con la información detallada sobre las protectoras que hay en España, Fundación Affinity ha podido ajustar el método de estimación de los datos, reflejando de forma más precisa la realidad de la totalidad de centros de acogida.

Además de Fundación Affinity y las protectoras, en la elaboración de este estudio también han participado la Cátedra Fundación Affinity Animalesy Salud de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y dos institutos de investigación.

Según refleja el estudio, la principal causa de abandono en 2019 volvió a ser un año más el nacimiento de camadas no deseadas (21%), seguido de problemas de comportamiento del animal (13,2%), el fin de la temporada de caza (11,6%) y la pérdida de interés por el perro o gato (10,8%). Los problemas económicos quedan relegados al sexto lugar (6,4%) y, pese a la creencia popular de que en verano es cuando se abandonan un mayor número de animales de compañía, la realidad es que las vacaciones son un motivo muy residual (0,8%).

Uso del microchip: todavía una asignatura pendiente en España

Otra de las cuestiones que aborda el estudio ‘Él Nunca lo Haría’ es el uso de microchip, y los datos no son nada positivos: solo el 28% de los perros y el 4% de los gatos que llegaron a las protectoras estaban correctamente identificados con microchip.

Hay que tener en cuenta que muchos animales llegan a las protectoras porque se han perdido, no porque hayan sido abandonados. En estos casos, el uso del microchip es clave para facilitar la identificación de sus familias y posterior devolución. En 2019, solamente volvieron con sus familias el 23,3% de los perros que fueron recogidos, mientras que en el caso de los gatos la cifra cae hasta el 3%.

“En España es obligatoria la identificación de los animales de compañía, salvo excepciones con el uso del microchip. En el caso de los perros, casi el 90% está identificado. Sin embargo, la mitad de los gatos no está identificado. La clave para reducir la llegada de animales sin identificar a las protectoras parece, pues, conseguir la aplicación efectiva de la ley, especialmente en el caso de gatos”, alerta Isabel Buil.

Las protectoras gestionan más de 3.400 colonias de gatos

Cabe destacar que no todos los gatos abandonados llegan a protectoras sino que forman colonias, que en muchas ocasiones están gestionadas a su vez por las protectoras. Según datos del estudio de Fundación Affinity, más de la mitad de las protectoras españolas (56,6%) se encargaron en 2019 de garantizar su bienestar.

El mismo informe indica que entre todas ellas cuidan de más de 3.433 colonias de gatos, formadas por un total de más de 28.681 gatos. En concreto, cada entidad gestiona una media de 22 colonias, formadas cada una por un promedio de 14 felinos.

¿Cuál es el perfil del animal abandonado?

El abandono de animales es un problema que afecta a todo tipo de perros y gatos. No obstante, este estudio recoge que la mayoría de los perros que fueron atendidos en las protectoras españolas en 2019 eranmayoritariamente adultos (60,8%), mestizos (60,6%) y de tamaño mediano - grande (78%). Además, la mayoría de ellos estaban en buen estado de salud (66,5%).

En el caso de los gatos, los datos varían. En 2019 se recogieron gatos cachorros (48,1%) y gatos adultos (44,6%) en porcentajes muy similares. La gran mayoría eran mestizos (94,8%) y, en cuanto a su estado de salud, el 51,4% estaban sanos.

De la misma manera que no existe un único perfil de animal abandonado, tampoco hay un perfil único de persona que abandona a un perro o un gato. No obstante, sí que es importante destacar que en 2019 solamente el 10% llevaron personalmente a su animal de compañía a la protectora. La gran mayoría fueron encontrados (63,3%) o traídos por un tercero (26,9%).

El número de adopciones se mantiene estable en el tiempo

Según el estudio ‘Él Nunca Lo Haría’, el 44% de los perros y gatos que llegaron a una protectora en 2019 fueron adoptados por una nueva familia. Un porcentaje muy similar al de años anteriores, lo cual podría indicar que las adopciones se están estancando en nuestro país.

Por otro lado, los datos indican que, un año más, los animales adultos lo tienen más complicado para ser adoptados. En el caso de los perros, los cachorros pasan una media de 3,3 meses en la protectora, mientras que los adultos pasan una media de 10,8 meses esperando una segunda oportunidad. En el caso de los gatos, los más pequeños pasan una media de 2,6 meses en la protectora mientras que los adultos 10,9 meses.

“Además de que los cachorros resultan más atractivos para los adoptantes, existe la creencia errónea de que un perro adulto ya no podrá integrarse de la misma manera a una nueva familia o que no podrá ser educado correctamente. Y eso no es verdad. Adoptar animales adultos o seniors puede ser una opción excelente, y permite de igual manera educar al animal y crear un vínculo emocional fuerte con él”, asegura Jaume Fatjó, director de la cátedra Fundación Affinity Animales y Salud de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).

En cuanto a los motivos para adoptar un animal de compañía y no comprarlo, la mayor parte de las personas que dan este paso lo hacen por estar sensibilizados con el abandono (42,7%), por ser colaboradores de la entidad (21,2%) o por recomendaciones de amigos y conocidos (14,6%).

Primer censo de protectoras y una nueva forma de estimar los datos

La Fundación ya tenía indicios de que la realidad del abandono en España podía ser mucho más compleja de lo que reflejaban los datos, por eso ha estado trabajando en la forma de poderlo demostrar con base científica.

Debido a la falta de un registro oficial, Fundación Affinity ha ampliado y mejorado su propio censo de protectoras, el único que existe hasta la fecha. Fruto de este trabajo, la Fundación puede concretar que actualmente operan 1.554 protectoras en nuestro país. Y también ha obtenido más información sobre sus características (tamaño y capacidad, tipo de gestión, recursos…). Con todo, la ampliación de este censo le ha permitido tener una visión muy completa del mapa de protectoras en España.