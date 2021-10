Después del parón causado por la pandemia, las bodas vuelven a estar en pleno apogeo, acrecentadas por el boom de pedidas de matrimonio que se ha vivido este último verano con miles de parejas deseando celebrar el amor. Precisamente por esto, se está viviendo la tan anunciada oleada de bodas previstas para el próximo año, con las agendas de los proveedores repletas de bodas para los próximos meses y prácticamente para todo el 2022.

Pero, ¿cómo ha afectado la pandemia a los bolsillos de los españoles por lo que respecta a los gastos de la boda?¿Han cambiado las costumbres de las parejas o siguen igual que antes de la pandemia?

Bodas.net, la web líder de bodas en España, responde a estas preguntas a través de varios estudios realizados a los usuarios y usuarias de la web.

¿Cuánto cuesta una boda en España?









El precio medio de una boda en España se sitúa en los 20.500€ y el número medio de invitados está en 130, según el Libro Imprescindible de las Bodas, publicado por Bodas.net en colaboración con Carles Torrecilla (profesor de ESADE) y Google.

Sin embargo, estos números son muy dispares entre las propias comunidades. Por ejemplo, Castilla La Mancha se sitúa en cabeza con un coste por boda de 33.355€, mientras que una boda en las Islas Canarias ronda los 12.824€.

Aunque el coste del menú es decisivo a la hora de saber el coste de la boda, el número de invitados también influye. En este sentido, Murcia es la comunidad española que cuenta con más invitados en una boda (183), mientras que Baleares es la que menos (88).

La pandemia parece no haber influido en el precio medio de la boda ya que, según una encuesta realizada por Bodas.net a casi 4.000 usuarios de la web con fecha de boda en 2021-2022, el 34,3% afirma que el coste total de su boda oscilará entre los 15.001€ y los 25.000€, incluso el 20% declara que superará los 30.000€.

De igual manera sucede con el número de invitados. Pese a las restricciones de aforo de los últimos meses, las parejas lo tenían claro: 8 de cada 10 afirman que compartirán ese gran día con más de 75 invitados. El hecho de que los lugares de celebración suelen ser sitios con grandes espacios y cuentan, en su mayoría, con grandes extensiones al aire libre, ha facilitado que esta cifra se mantenga.

El 81% de las parejas tiene un conocimiento exacto de la parte económica de la boda

Controlar el presupuesto durante la organización de la boda puede resultar un tanto difícil si se tiene en cuenta la complejidad de esta. Las parejas cada vez invierten más tiempo en conseguir una boda única, por lo que la cantidad de detalles para crearla, se multiplica.

Por lo que respecta al tema económico, las parejas españolas parecen tener clara la prioridad de mantener un presupuesto conciso, detallado y establecido: según el Libro Imprescindible de las Bodas, el 81% de las parejas tiene un conocimiento exacto de la parte económica de la boda. Además, la desviación del presupuesto esperado no llega al 10% de media, por lo que en su gran mayoría cumple con lo establecido.

Solo 1 de cada 10 parejas recurre a los préstamos financieros para pagar la boda





Pese a haber vivido un momento tan delicado como el que se ha vivido por la pandemia, la inmensa mayoría de las parejas españolas afirma que pagará la boda con sus ahorros personales (78%). Tan solo el 10% afirma que pedirá un préstamo financiero.

Si se compara con cifras pre pandémicas, se puede decir que las parejas españolas que deciden casarse son más solventes actualmente, ya que anteriormente el porcentaje de parejas que pedía un préstamo para poder costear la boda era el 15%, según el Informe Global de Bodas 2019 publicado por The Knot Worldwide.

En países vecinos como Francia o Italia esta cifra alcanza el 21% y 25% respectivamente, mientras que en Portugal la cifra de parejas que se endeuda para pagar la boda solo representa el 7%. Una cifra que se acrecienta si se compara con países de Latinoamérica como Perú, Brasil o Chile que rozan el 50%.

En este sentido, en España, el parón provocado por la pandemia y el hecho de haber tenido que retrasar la boda, ha hecho que muchas parejas cuenten con más tiempo para seguir ahorrando y no tener que recurrir a un préstamo, siempre y cuando la crisis no haya afectado a sus puestos de trabajo. No obstante, también son muchos (42%) los que esperan recibir dinero como regalo de boda y así cubrir algunos gastos del enlace. De esta manera, entre los ahorros que ya tienen y los regalos que recibirán por parte de los invitados cuentan con no tener que endeudarse.

Además de no haber querido renunciar al amor ni al “sí, quiero”, las parejas españolas tampoco han querido dejar de tener las cuentas claras ni reducir el presupuesto de su gran día. Solo piensan en disfrutar al máximo y vivir el día con el que tanto han soñado.