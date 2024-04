¿Cuál es el último método publicitario que ofrece mejores resultados? 'The Wombat Company' lo sabe

Una semana más hemos hablado en COPE Rioja de la compañía 'The Wombat Company', una empresa de Logroño líder en el mundo digital, que ya cuenta con premios de posicionamiento web y atesora también varios galardones de diseño de páginas web.

En el espacio de hoy hemos hablado de una técnica, un nuevo modo de hacer publicidad en redes sociales que está llevando a cabo esta empresa riojana.

Su fundador y director, Juan Martínez Nájera, aporta todas las claves que tienes que conocer en esta interesante entrevista en COPE Rioja.

"Un tipo de publicidad que nos está funcionando realmente bien para atraer nuevos clientes a los negocios y que además trae resultados prácticamente inmediatos. Es un formato de publicidad en redes sociales que llevamos meses testeando con varios clientes fuera de La Rioja y en la que ya hemos invertido varios miles de euros, por lo que podemos asegurar no solo que funciona, sino que el retorno de la inversión está casi garantizado.

Sobre todo es muy rentable en negocios que ofrecen servicios, como por ejemplo, dentistas, clínicas estéticas, centros estéticos, fisioterapeutas, abogados de ley de segunda oportunidad, psicólogos... Aunque prácticamente me atrevería a decir que funciona con cualquier negocio de cualquier sector. Así que hemos decidido lanzar este tipo de publicidad aquí en La Rioja y estamos buscando negocios que lo quieran probar. Eso sí, no queremos saturar ni quemar este tipo de publicidad, por lo que vamos a ofrecer este servicio en exclusiva solamente a un negocio por sector. Es decir, si lo hacemos para una clínica de adelgazamiento, por ejemplo, no trabajaremos para más negocios con ese mismo servicio".





'The Wombat Company' tiene sus oficinas en la calle Francisco de Quevedo número 18, 1ºC, en Logroño. Su teléfono, gratuito, es el 900831663 y su página web es thewombatcompany.com. El diseño web es un aspecto fundamental del posicionamiento SEO, y que es importante trabajar con profesionales que tengan experiencia en el tema.

En esta agencia de marketing digital, te ofrecen servicios de diseño web y posicionamiento SEO para ayudar a sus clientes a destacarse en línea