Las alternativas por el corte de Puente Madre entre Logroño y Villamediana: Vehículos y bus

El puente sobre el río Iregua, Puente Madre, se cortará al tráfico de vehículos desde este lunes 22 de abril, con motivo de las obras de construcción del carril ciclo peatonal entre Logroño y Villamediana de Iregua que está ejecutando la Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación.

Este corte, que tendrá una duración aproximada de dos meses y medio, se produce por la necesidad de ejecutar un voladizo de dos metros en el lateral de aguas arriba.

VEHÍCULOS

No obstante, el paso peatonal estará permitido durante la realización de las obras. Para los vehículos, se proponen los siguientes itinerarios alternativos:

LR-443/LR-250/Senda de los Pedregales, para acceder a Logroño desde el Polígono de la Portalada y la LR-250.

LR-443/Calle Picón/Avenida de Zaragoza/Calle Plantío, para acceder al Polígono de la Portalada y la LR-250.

Además, se modificará la ruta de las líneas de autobús metropolitano M3, M5, M6 y M7, así como de las líneas interurbanas 101, 102 y 104, si bien no se suspenderá ninguna parada.

En este sentido, después de la parada del Hospital San Pedro, los autobuses se desviarán hacia Los Lirios y el Polígono de la Portalada, para entrar por el centro educativo Marianistas.

BUSES URBANOS DE LOGROÑO

Igualmente, como consecuencia de estos trabajos, se producirán desvíos en los itinerarios del servicio de transporte público urbano de Logroño.

Las líneas afectadas serán la 3 y la 10, en concreto, se producirán desvíos en los itinerarios del servicio de transporte público urbano, que quedarán de la siguiente forma:

Línea 3 Dirección El Campillo-Villamediana: c/ Piqueras - c/ Plantio - av. Zaragoza - c/ Picón - LR-250. Dirección Villamediana-El Campillo: LR-250 - c/ Picón - av. Zaragoza - c/ Plantío - c/ Piqueras.

Línea 10 Dirección Hospital San Pedro-El Arco: c/ La Cadena - av. Zaragoza - c/ Plantío - c/ Piqueras. Dirección El Arco-Hospital San Pedro: c/ Piqueras - c/ Plantio - av. Zaragoza - c/ La Cadena.

Los autobuses pararán en todas las paradas que se encuentren a lo largo de su itinerario alternativo, aun no perteneciendo a su línea.