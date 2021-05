Consejos para combatir la alergia estacional durante el ejercicio físico

Se estima que entre el 30%-40% de la población mundial está afectada por una o más enfermedades alérgicas. Los síntomas pueden provocar desde molestias leves a otros más graves. Además, estos síntomas se acentúan durante la primavera y es lo que conocemos como “alergia estacional”.

Jorge Díaz Sen, educador físico deportivo del Centro de Entrenamiento y Fisioterapia Salud Deportiva Alxen, ha ofrecido este martes una serie de consejos para mantener nuestro rendimiento durante el ejercicio físico, a pesar de sufrir “alergia estacional”.

¿Puede la alergia estacional influir en nuestro rendimiento?









Lo primero que hay que hacer es entender que es una alergia y, concretamente, la alergia al polen, que es más habitual en esta época del año. La alergia describe lo que ocurre en nuestro organismo cuando el sistema inmunitario desata una respuesta defensiva exagerada contra una sustancia (en nuestro caso polen) que suele pasar inadvertida para la mayoría pero, en estos casos, nos confunde con algo potencialmente dañino. No sólo tiene que ser polen, sino pelos de gato, alimentos clásicos como un plátano, polvo… Es una enfermedad molesta subestimada por quienes tienen la suerte de no experimentarla, pero que para quienes la padecen supone asma, rinitis y conjuntivitis entre otras reacciones. Sí influye en el rendimiento tanto si eres amateur como de alto rendimiento. Hace años incluso era impensable que un atleta que tuviera una inflamación bronquial, un asma, pudiera rendir de manera óptima, o con congestión nasal, con la fatiga que supone no dormir bien, con la pérdida del tiempo de reacción y cambios de humor que son otros desencadenantes. Pero, actualmente, con un buen diagnóstico y control médico puede desempeñar cualquiera sin demasiados problemas su práctica deportiva.

Consejos en cuanto a la alergia y ejercicio físico

Lo primero es que, si sufres algún síntoma que creas que está relacionado con una respuesta alérgica, te pongas en contacto con tu médico para que pueda derivarte al especialista y lo controle, ya que no es algo para tomárselo a la ligera, sobre todo en algunas reacciones de las que puedes llegar a sufrir. Y con un entrenador que te sepa adaptar el entrenamiento tanto por las reacciones a la alergia como por las adaptaciones del organismo al medicamento. Y si ya estás tratado, seguro que conoces muchos y si no, debes tener en cuenta que por la noche hay menor concentración de polen; que los días soleados y sobre todo los que vienen después de llover tienen mayor concentración, igual que los días con más viento. Con mayor concentración, podemos anticiparnos utilizando gafas de sol que nos protejan si hacemos ejercicio al aire libre. Si estamos en un sitio cerrado, tratar de tener las ventanas cerradas y que sea húmedo. Utilizar una buena mascarilla con un buen filtro. Por último, aumentar la ingesta de Omega-3 y vitamina C, también alimentos probióticos y disminuir la cantidad de leche o productos lácteos que aumentan la producción de mucosidad y la actividad inflamatoria.

