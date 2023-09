Andreu respalda la ley de amnistía "si cabe en la Constitución y mejora la convivencia"

La secretaria general del PSOE de La Rioja y actual senadora socialista, Concha Andreu, ha analizado hoy el inicio del curso político. Sobre las negociaciones de su partido con Junts y Carles Puigdemont para que apoyen la investidura de Pedro Sánchez, Andreu afirma que no hay que negarse a escuchar ninguna propuesta siempre que sea democrática.

En este sentido, la secretaria general del PSOE de La Rioja ha puesto el acento en que el marco de esas conversaciones siempre tiene que ser la Constitución, y el objetivo, mejorar la convivencia.

Según Concha Andreu, lo que corresponde cuando se gobierna y no se tiene mayoría absoluta es dialogar, aunque haya que hacerlo con partidos independentistas o radicales.

Sobre el encaje de una Ley de Amnistía en la Constitución, Andreu apunta que eso lo decidirá quien tenga que decidirlo. Y sobre el cambio de criterio del PSOE y de Pedro Sánchez, que antes decían que era imposible ese encaje y ahora aseguran que puede hacerse, la dirigentes socialista apunta: “se dicen muchas cosas”.

"Habrá que mirar, trabajar. Yo siempre soy partidaria de no negarme a escuchar nada, ninguna propuesta. Evidentemente, siempre que sean democráticas. Las antidemocráticas, no. No hay que escucharlas", ha aseverado Andreu.

Por cierto. La secretaria general del PSOE de La Rioja iniciaba su rueda de prensa, asegurando que el inicio del curso político lo estaba marcando la política nacional con Feijóo y su intención de ir a la investidura sin tener los apoyos suficientes.

En clave regional, ha asegurado que el Gobierno de Gonzalo Capellán está centrado en derogar, condenar a La Rioja a quedar fuera de la alta velocidad, retroceder en la lucha por la igualdad y censurar la cultura. Concha Andreu lamenta la desconfianza que el PP genera con los fondos europeos y recuerda que todo esto, lo está haciendo sin necesidad de Vox.