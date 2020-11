Concha Andreu asegura que La Rioja será "precisa y decidida" con el Plan de Recuperación Económica

La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha afirmado que su Ejecutivo "será preciso y decidido" a la hora de aprovechar "las enormes posibilidades" del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española. Para ello, ha destacado, se impulsará un proyecto de 'enoregión', La Rioja será "referente del español" y se llevará a cabo una "profunda transformación hacia lo ecológico y lo sostenible" con la Ciudad del Envase y el Embalaje.

"Desafíos formidables ante los que nos jugamos una parte importante del futuro de los riojanos" y que debemos materializarlo "todos juntos" porque "tenemos una oportunidad extraordinaria ante nosotros que debemos aprovechar", ha afirmado la presidenta.

Concha Andreu ha realizado estas declaraciones durante la visita del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, al museo Würth de Agoncillo para presentar a una treintena de empresarios el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española. Previamente a la intervención del presidente, Andreu ha explicado que, ante estos momentos que vivimos a causa de la pandemia del coronavirus, "debemos ir a la par" porque todo ello "condicionará el rumbo de La Rioja y de España para los próximos años".

Por ello, ha insistido, "entre todos tenemos que imaginar, diseñar y construir el futuro de esta tierra y de España" de la mano también "de la Unión Europea". Además, la presidenta regional ha apostado por hacer de este Plan "una palanca de cambio" y una ventaja competitiva que se vertebrará desde la digitalización y la sostenibilidad "como ejes claves". Se trata, ha dicho Andreu, "de modernizar la economía para transformar nuestra comunidad autónoma".

PROYECTO DE 'ENOREGIÓN'

Así las cosas, Andreu ha defendido el impulso del proyecto de 'enoregión' porque "La Rioja es tierra de vino. Algo que trasciende de lo productivo para convertirse en una seña de identidad".

Por tanto, ha insistido, el proyecto de 'enoregión' consolidará La Rioja como líder en la producción vitivinícola además de como destino enoturísticomundial y también como punto de investigación y generación de conocimiento.

Así las cosas, ha indicado Andreu, "transformaremos la cadena de valor del vino para aumentar su competitividad e impulsar un desarrollo sostenido y sostenible". Además, ha continuado, "recuperaremos su legado histórico y patrimonial y lo digitalizaremos, para ser referentes mundiales en enoturismo y dar a conocer la cultura que tanto amamos en esta tierra".

LA RIOJA, "CUNA DEL ESPAÑOL"

Además, "como cuna del español", ha proseguido, "vamos a convertir a La Rioja en referente del español para la implantación de cualquier plan de investigación, formación, innovación o industria. Una industria que llegue más allá de nuestras fronteras". Además, "también se potenciará el turismo ligado a la lengua". Así las cosas, La Rioja será "una cuna del español tecnológica y global que promoverá la cohesión social y la igualdad y que impulsará el desarrollo rural".

SOSTENIBILIDAD

Concha Andreu ha explicado que, además, "somos una tierra eminentemente industrial" gracias "a nuestra privilegiada posición en el mapa" que "nos convierte en atractivo para cualquier empresa" pero "sobre todo para llevar a cabo una profunda transformación hacia lo ecológico y sostenible gracias a la Ciudad del Envase y del Embalaje". Para ello, ha explicado, se trabajará por un parque industrial para las empresas del sector, además de un centro tecnológico nacional de referencia y un laboratorio europeo de innovación en la materia.

Se trata de "innovar" para "impulsar nuevas inversiones empresariales y apoyar a las que existen con la potenciación digital y ecológica del sector". Para Andreu, además, "el futuro de La Rioja y de España es digital y apostaremos por soluciones innovadoras que impulsarán el desarrollo social y económico de La Rioja y del resto de territorios".

Todo con el fin de "impulsar la igualdad de oportunidades entre el ámbito urbano y no solo en lo social. Digitalizando la prestación de servicios públicos, promoviendo el emprendimiento, impulsando la alfabetización digital y desarrollando los recursos de forma eficiente e inteligente". "Y todo esto no lo haremos solos, no podemos hacerlo solos", ha afirmado, "como en aquellos meses cuando garantizamos las existencias de material sanitario ante la pandemia del coronavirus". "Este reto lo tenemos que encarar con la iniciativa privada y las personas, con nuestras empresas más punteras y con la colaboración entre lo público y privado". Todo ello "será fundamental para el crecimiento de los fondos euroepos", ha finalizado Andreu.