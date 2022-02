El dolor crónico es algo que afecta a dos de cada diez españoles, con todo lo que ello conlleva para su calidad de vida. Este martes, 8 de febrero, lo hemos abordado en COPE Rioja en compañía de Gerardo Moreno Sánchez, que es fisioterapeuta del centro de entrenamiento y fisioterapia, Salud Deportiva Alxen, en Vara de Rey 70 de Logroño.









PREGUNTA: ¿Qué es y por qué se produce el dolor crónico?

RESPUESTA: El dolor crónico no es más que un dolor que se extiende en el tiempo más de 6 meses, NO quiere decir que sea para toda la vida. Realmente el dolor crónico no va directamente acompañado a una lesión, sino se debe a que el estado de alerta de DOLOR (ya que el cuerpo humano utiliza el dolor, como aviso de que algo no está funcionando correctamente) este permanente activado, aunque la lesión ya esté resuelta. A este proceso se le denomina sensibilización central y se produce porque al exponer al cerebro durante bastante tiempo, a un estímulo doloroso constante, lo que ocurre es que se producen una serie de cambios a nivel de la corteza cerebral en la áreas correspondientes a la zona de la lesión. Estos cambios a nivel de la corteza cerebral producen que la asimilación de los diferentes estímulos en la zona de la lesión el cerebro, los interprete como doloroso cuando realmente no lo son. También las vías por las se trasmite el dolor desde la lesión hasta el cerebro están hiperexcitadas, y las vías que se encargan de modular el dolor se encuentran apagadas, por lo que ayuda más a la perpetuación del dolor. La sintomatología de una lesión cuando está presente la sensibilización central suele cursar con dolor difuso (el paciente no sabe ubicar del todo el dolor), dolor irradiado a zonas distintas de la lesión, comportamiento de miedo- evitación al movimiento, hiperalgesia y cansancio en el paciente.

PREGUNTA: ¿Cómo se trata desde la fisioterapia y el ejercicio terapéutico?

RESPUESTA: Nosotros aquí en Salud deportiva Alxen encaramos este tipo de casos clínicos desde un enfoque multidisciplinar. Es decir, varios profesionales nos implicamos en cada uno de estos casos. Desde la fisioterapia nos encargamos de valorar al paciente (es la parte en la que reconocemos los factores, que le están produciendo al paciente que dicho dolor se perpetúe en tiempo). Los estudios reflejan que la ansiedad, el insomnio, el tabaquismo, el sedentarismo son factores que ayudan a la perpetuación del dolor. También desde la fisioterapia tenemos varias técnicas como la neuromodulación (técnica en la cual actuamos directamente sobre el sistema nervioso, buscando restablecer su función, y eliminando esas vías de dolor hiperexcitadas, que antes comentaba). También solemos utilizar la cinesiterapia activa, en la cual buscamos eliminar ese miedo-evitación al movimiento que antes comentaba, que nos va a ayudar a que el paciente vaya siendo cada vez más capaz de moverse sin dolor. Por supuesto también atacamos las diferentes disfunciones musculoesqueléticas, que le están provocando esa perpetuación de dolor en el paciente. Desde el entrenamiento personal se centra en mejorar los niveles de fuerza del paciente (aspecto que se ha demostrado fundamental para mejorar el dolor crónico), también en mejorar los niveles de endorfinas en el cuerpo, provoca que se vayan despertando esas vías por las que el dolor se modula que se encuentran apagadas en casos de dolor crónico como antes he comentado.

