El diputado regional de Ciudadanos, Alberto Reyes, ha pasado este viernes por los micrófonos de COPE Rioja para hacer balance de los dos primeros años de Concha Andreu al frente del Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Y su conclusión no ha podido ser más contundente: "Desde nuestra perspectiva, Andreu suspende en gestión pero le tenemos que poner matrícula de honor en comunicación y marketing".

Con ese análisis, el representante de la formación naranja en la cámara regional ha criticado que el ejecutivo socialista no haya hecho en esta primera mitad de legislatura más que "aplicar el rodillo y no escuchar a nadie. Optó por elegir a unas socias de gobierno radicales, poco transparentes y nada trabajadoras, que apenas han permitido avanzar a nuestra región en estos dos últimos años. Si Andreu dijo en su día -ha añadido- que había tenido que esperar 24 años para dar un cambio a la Comunidad y que en 24 meses se habían hecho muchas cosas, no podemos estar más en desacuerdo con ella porque esa larga espera a la que se refiere la presidenta en absoluto ha merecido la pena".

Reyes también ha hecho referencia a la "política útil" que, en su opinión, desarrolla su partido con el fin de promover iniciativas beneficiosas para el ciudadano en diferentes ámbitos. Y, en este sentido, ha comentado su propuesta de una Ley de Desarrollo Sostenible para regular el controvertido proyecto de 'Calles Abiertas' en Logroño, o su iniciativa relacionada con las extraescolares para apoyar a las empresas y autónomos del sector, cuya actividad "todavía no está regulada".