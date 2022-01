Concha Andreu sobre los ceses y dimisiones en su Gobierno: "Una pandemia tensa los rincones más ocultos"

La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha asegurado a Efe que "no es plato de buen gusto tomar decisiones que van a crear polémica", como cesar a la consejera de Salud Sara Alba, pero ha recalcado que "cumplir los objetivos está por encima de cualquier cuestión personal".

Andreu ha revelado que, tras comunicar el cese a Alba el pasado 4 de enero, acordó con ella que lo anunciase públicamente como quisiera, en base "a la confianza mantenida estos dos años". "Ha sido decisión suya hacerlo así y yo la he respetado", ha agregado, en alusión a que el cese se conociera a través de los medios de comunicación el 5 de enero.

Ha agradecido a Alba su "trabajo, esfuerzo, desvelos y seriedad" para llevar adelante su tarea durante estos dos años "dificilísimos" debido a la pandemia de la covid-19.

"Si fuera por lo personal, por algo que me importa a mí, no hubiera dado el paso a lo largo de estos dos años de Gobierno, en los que he tomado decisiones en contra de mi sentimiento personal, pero con el objetivo claro de cumplir los compromisos", ha agregado, en alusión a la destitución de seis consejeros en lo que va de mandato.

En este sentido, ha explicado que, cuando llegó al Gobierno regional en agosto de 2019, encontró una administración que iba "a un ritmo determinado" por 24 años de ejecutivos populares y, después, llegó una pandemia, que "tensa los rincones más ocultos", lo que obliga a "tomar decisiones continuamente".

A su juicio, el escenario social y económico de la comunidad "cambia de un día para otro y hay que adaptarse". Por ello, ha recalcado que su "responsabilidad" es contar en su equipo con las personas "con el perfil concreto para las situaciones concretas", por lo que "estos cambios" en el organigrama del Gobierno son "normales".

Andreu ha insistido en que los objetivos de su Ejecutivo son cumplir el acuerdo programático de Gobierno suscrito entre las fuerzas de izquierdas (PSOE, IU y Podemos-Equo), ya que "las personas están al servicio" del programa, orientado "en beneficio de los riojanos".