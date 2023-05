El candidato del PSOE a la Alcaldía de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, no logra su reelección

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, ha esperado hoy, una vez conocido que no logra su reelección y que el Partido Popular gobernará con mayoría absoluta, que no se "revierta" nada de lo hecho por su Equipo de Gobierno. Hermoso de Mendoza ha comparecido, a las once de la noche de hoy, y ha comenzado por "felicitar por una clara victoria" al Partido Popular y "expresamente a los candidatos" porque "han sabido aglutinar en una mayoría amplia los deseos de cambio".