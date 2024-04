El campo se resiente por la sequía en los campos de cereal: "No solo de vino vive La Rioja".

Hace falta lluvia. Te parecerá quizá que aquí tampoco es que haya llovido poco pero el campo, que es el que mejor mide estas cosas, ya da el aviso. El cultivo del cereal podría correr riesgo. Los embalses están llenos, al 96%, y el cultivo de regadío no corre riesgos de momento... pero los cultivos de secano, como el cereal, dependen de la lluvia y la falta de agua vuelve a poner en jaque la cosecha por tercer año consecutivo. Para que te hagas una idea, el cereal riojano se extiende por casi 50 mil hectáreas de cultivo por lo que representa un gran porcentaje del trabajo agricola de los riojanos. Así lo ha reivindicado Óscar Salazar, el presidente de la Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja: “No solo de vino vive La Rioja, hay una parte importantísima que está sufriendo una sequía tremenda y volveremos a ver cómo no se recoge el cereal otro año más”.

La falta de lluvias provocará un tercer año consecutivo de malas cosechas

El año pasado la sequía acabó con el 70% del cereal de Rioja Baja y media y el 30% de la Rioja Alta. Cifras que ahora ven cada vez más cerca y que supondrían un grave varapalo económico, de los peores que se recuerdan. Las lluvias de semana santa no han sido suficiente y aunque hemos empezado bien el año, las cosas no están yendo como las previsiones indicaban. Nestor alcolea es el Secretario General de Upa, ha explicado que “el cereal tiene un aspecto malísimo, sabemos que va a haber zonas que no se va a cosechar porque no merece la pena”, asegura, y advierte que las cosas pueden empeorar porque “sino llueve en las próximas semanas, estaremos ante un verdadero caos”.

El último año en el que el cereal tuvo una buena cosecha en la rioja fue en 2021. Una cosecha buena de cereal ronda los 5 mil kilos, el año pasado apenas mil 500. Las expectativas indican que ahora solo uno o dos quintos de la producción de entonces van a poder salvarse si no llueve en las próximas semanas. Los agricultores y ganaderos han recordado que las razones por las que salieron a la calle en febrero siguen estando ahí. Este sector representa el 6% del PIB por lo que “necesitamos sostenibilidad económica”, y aseguran que el primer paso es “no aceptar productos que vengan de fuera”.





EL SECTOR AGRÍCOLA VALORA LAS AYUDAS PARA LA COSECHA VERDE

Son mas de 2 mil viticultores los que han solicitado la ayuda para algo mas de 6 mil hectáreas. El compromiso del gobierno de La Rioja es atender todas las solicitudes. Algo que, esperan, termine por cumplirse como “ya se demostró con este Gobienro el año pasado”:

Los tres sindicatos agrarios mayoritarios convocan una concentración en defensa del sector agrario, el próximo 4 de mayo en Logroño. Será una jornada que tendrá lugar en la plaza del ayuntamiento donde más de 100 personas conformarán un lazo y una bandera y más tarde se juntarán en el Espolón para reivindicar la importancia del sector.