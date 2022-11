La campaña de asfaltado provoca modificaciones en varias líneas del autobús urbano de Logroño

Con motivo de los trabajos de asfaltado que se realizan esta semana en diferentes calles de la ciudad, varias líneas del servicio de transporte público urbano de Logroño modificarán sus itinerarios el lunes 28, el martes 29 y el miércoles 30 de noviembre.

Los autobuses se detendrán en todas las paradas que se encuentren a lo largo de su itinerario alternativo, aunque no pertenezcan a su línea.

Lunes 28 de noviembre, entre las 9:00 y las 18:00 horas

Línea 1: ‘Hospital San Pedro – Lardero’ (y viceversa): se establecerá como inicio y final de línea, de forma provisional, la parada ‘Los Lirios’. Quedará fuera de servicio el tramo del itinerario comprendido entre ‘Los Lirios’ y ‘Puente Madre-Hospital’.

Martes 29 de noviembre, entre las 9:00 y las 18:00 horas

Línea 10: ‘Hospital San Pedro – El Arco’:

c/ Piqueras – c/ Eliseo Pinedo – av. Lobete – c/ Obispo Fidel García.

‘El Arco – Hospital San Pedro’: c/ Obispo Fidel García – av. Lobete – c/ Eliseo Pinedo – c/ Piqueras.

Miércoles 30 de noviembre, entre las 9:00 y las 18:00 horas

Línea 2: ‘Yagüe – Varea’: c/ Marqués de Fuertegollano – c/ Torrecillas – c/ Artesanos.

Línea 10: ‘El Arco – Hospital San Pedro’: c/ Marqués de Fuertegollano – c/ Torrecillas – c/ Artesanos.

Las cinco líneas afectadas recuperarán su itinerario habitual conforme se vayan abriendo al tráfico las vías por las que circulan normalmente. Se atenderán en todo momento las instrucciones de Policía Local de Logroño.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado