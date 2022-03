El Ayuntamiento de Logroño instalará otros 12 reductores de velocidad

En el Ayuntamiento de Logroño, la Junta de Gobierno ha aprobado la instalación de nuevos reductores de velocidad en diferentes puntos de la ciudad. Con el objetivo de "ofrecer una mayor seguridad peatonal y reducir la velocidad del tráfico rodado en diferentes puntos de la ciudad", según ha indicado la portavoz muncipal, Eva Tobías, el Ayuntamiento de Logroño ha adjudicado el contrato para llevar a cabo estas acciones a la empresa Antis Obra Civil, S.L. por un importe de 78.620,28 euros (IVA incluido).

Los nuevos reductores de velocidad se instalarán en los barrios de El Campillo (C/ Cabo Noval 12); El Cubo (C/ General Urrutia 77, bis); Valdegastea (en el cruce de las calles Rumanía e Irlanda); Yagüe (en el cruce de las calles Valdegastea y Pamplona); Varea (C/ Calahorra, C/ Calahorra frente al polideportivo y C/ Canicalejo); y en la calle Montesoria (números 4, 8, 12 y 14) y el Camino Viejo de Alberite.

Nuevas dársenas de paradas de autobús

El Ayuntamiento de Logroño actuará en 32 paradas de autobús con la creación de nuevas dársenas que "mejorarán la accesibilidad y la seguridad". Para ello, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado a la empresa Antis Obra Civil, S.L. el contrato para realizar estas obras por una cuantía de 79.434,85 euros (IVA incluido).

Entre estas actuaciones, figura la construcción de una dársena completa en la calle Almendros, 12, del Polígono de Cantabria, donde la parada existente se ha deteriorado completamente y es conveniente ejecutar una nueva de mayor dimensión.

En la calle Alemania, con doble carril por sentido y paradas de autobús retranqueadas, el autobús no puede posicionarse correctamente, por lo que se trasladará la parada al carril interior, lo que facilita la llegada del autobús y favorece la espera de los usuarios al aumentarse la anchura de la acera. En este sentido, también se modificarán las dos paradas de la calle Alemania a la altura de la calle Luxemburgo.

Se creará la dársena completa en la calle Alemania, 77, a la altura de la calle Luxemburgo; y en la calle Alemania a la altura de la calle Luxemburgo. También se ampliará la longitud de las cuatro dársenas de la calle Segundo Arce (números 1, 2, 10 y 19).

Dentro del barrio de El Campillo, se modificarán las dársenas y se ampliarán las zonas de contacto con la calzada para que los autobuses puedan aproximarse lo suficiente para asegurar la accesibilidad y así los pasajeros puedan subirse y bajarse con seguridad.

Además, se adecuará el pavimento podotáctil (tanto de peligro con baldosa abotonada de color amarillo, como de encauzamiento con acanaladuras y de color negro) en cumplimiento con la norma de accesibilidad que indica las condiciones de señalización táctil que deben presentar las dársenas de acceso al autobús urbano. Se ha comprobado que en la zona oeste de ciudad se concentra la mayor parte de paradas que no presentan esta diferenciación obligada de pavimento, por lo que se actuará en 25 ubicaciones de las paradas de autobús situadas en la Avda. de Burgos (números 1, 2, 34, 43, 52, 69, 108 y 143); en la calle Manresa, 16; en el barrio de Valdegastea (13 paradas en la calle Francia); y en todas las paradas (cinco en total) en la calle Portillejo.

Finalmente, también se actuará en las paradas de los números 53, 92, 70 y 43 de la Avenida Club Deportivo; y en las paradas de los números 9 y 22 de la calle Poeta Prudencio.





