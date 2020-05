"Nuestra voluntad, repito, nuestra voluntad, que no tenemos todavía ninguna seguridad al respecto, es abrir las piscinas del polideportivo municipal porque pensamos que la gente no va a salir tanto de vacaciones como otros años, y será su única forma de refrescarse en verano. Habrá que decir a la población que serán necesarias nuevas normas, respetar distancias de seguridad, que no podrá haber 300 personas a la vez dentro del agua... Pero reforzaremos los servicios de limpieza, de socorristas y de todo lo que haga falta para abrir nuestras piscinas en verano, por supuesto cumpliendo con todas las medidas higiénico-sanitarias que nos recomienden".

Así de comprometido se ha mostrado el alcalde alfareño, Julián Jiménez Velilla, este mediodía a la pregunta planteada por COPE Rioja sobre la próxima estación estival en las instalaciones del polideportivo municipal alfareño. "No escatimaremos ningún esfuerzopero no es algo que dependa de nosotros porque habrá que ser estrictos en el cumplimiento de la normativa correspondiente".

Oficinas municipales

Sí que ha confirmado el primer edil que, desde hoy viernes, 22 de mayo, los alfareños pueden pedir cita previa en el teléfono 941 18 00 32 para realizar de forma presencial cualquier tipo de consulta a partir del próximo lunes 25 de mayo cuando está previsto que el Ayuntamiento de Alfaro abra sus puertas.

Desde el mismo lunes 25, los ciudadanos también podrán solicitar de forma telemática su cita previa a través de la página web https://alfaro.es/

Coincidiendo con la entraba en vigor de la Fase II de la desescalada programada por el Gobierno, el Consistorio comenzará a atender en sus dependencias en horario de 9 a 14 horas, para ello se han instalado mamparas en los diferentes departamentos donde al visitante se le proporcionará gel hidroalcóholico y guantes.

La corporación quiere recordar a los ciudadanos que accedan al Ayuntamiento que deberán cumplir en todo momento las normativas de seguridad de higiene fijadas por las autoridades como el uso de mascarilla o respetar las distancias de seguridad. Lo mismo ocurrirá, en cuanto a horarios, cita precia y normativa, con el servicio de atención al público del área de Servicios Sociales cuya asistencia presencial estará habilitada los lunes, martes, jueves y viernes en el Palacio Abacial.

Sin embargo, los trámites para autorizaciones de quema se continuarán haciendo a través del correo electrónico del ayuntamiento, atencionciudadana@alfaro.es o través del teléfono 941 18 00 32, ya que no se podrán realizar de forma presencial.