Las ayudas a los autónomos en La Rioja dan oxígeno a un sector "en caída libre"

Los autónomos en La Rioja son una especie en extinción. Cada vez hay menos y los que hay, cada vez son más mayores. Este es uno de los tantos motivos por una de las principales medidas económicas que acaba de aprobar el Gobierno de La Rioja es la ayuda directa a los autónomos que va a entrar en vigor en los próximos días. Se trata de 13 millones de euros, en un primer plazo, en ayuda a los autónomos menores de 30 y a los más mayores, los que tienen más de 59.

Los que no están en ese tramo, no se quedan fuera, solo llegan un poco más tarde. Esta es solo la primera de tres ayudas programadas. Te digo que es un primer plazo porque el total será un desembolso cercano a los cincuenta y cinco millones de euros. Aquí en La Rioja hay 24.352 trabajadores por cuenta propia y aquellos que lleven un año trabajando, por lo menos, podrán optar a esta ayuda. Fernando Melchores el Secretario General de ATA en La Rioja ha explicado a COPE que es la primera buena noticia en mucho tiempo: “Es una medida muy positiva”, asegura Melchor, sobre todo porque “desde la pandemia hemos sido el sector peor parado en todas las situaciones económicas que se nos han planteado.”

La pandemia paró el trabajo de la mayoría de autónomos y fue un duro golpe para los riojanos, pero de ahí “arrastramos todas las crisis, la subida de los costes de producción, la subida de los costes energéticos, materias primas, etc”.

Ayudas a los autónomos: 55 millones de euros

Las ayudas van a ser tres convocatorias, tras esta primera habrá otra entre abril y mayo, para los trabajadores que tengan entre 31 y 59 años que será 2.100 euros para cada autónomo. Y para acabar el año recibirán una ayuda los autónomos societarios cuyo IRPF no supere los 60.000 euros anuales. Es una ayuda que intenta dar cierto respiro a un sector muy castigado por la crisis y la inflación que machaca a todo el país. La radiografía del sector de los autónomos no es nada halagüeña, según Melchor “los autónomos de La Rioja estamos en caída libre. La media de edad está por encima de los 40 años y tenemos un sector importante por encima de los 60”. Melchor asegura que el problema reside en la falta de expectativas, “no hace falta más que pasearse por nuestras ciudades, los jóvenes no ven esto como un plan de vida”

Es por eso que los 55 millones vienen como agua de mayo. Fernando nos ha explicado que más que una ayuda, para algunos, son un salvavidas, es “un dinero que se va a poder emplear a reducir deuda o renovar equipos”, explica a COPE, “esa libertad es mucho más efectiva y da más facilidad”. La encargada de tramitar las ayudas es la Agencia de Desarrollo Económico de la Rioja.