Así se organizan los vecinos de un pueblo de La Rioja que cierra su mesa electoral en segundos

La localidad riojana de Villarroya ha vuelto a cerrar su mesa electoral en pocos segundos, 33, aunque no ha superado su récord de 26, logrado en los comicios generales de 2023, porque sus habitantes han decidido tomarse este domingo las elecciones europeas "con tranquilidad".

Este municipio riojano, de siete habitantes censados, de los que tres son parte de la mesa y, por ello votan una vez que se ha cerrado; otros tres son suplentes y queda uno más.

CON CAFÉ Y PASTAS

Villarroya tiene ya "rodado" lo que debe hacer en cada jornada electoral, sobre todo por la proliferación de citas en los últimos años. Sus siete habitantes se concentran en el Ayuntamiento poco después de las 8:00 horas junto a Clara Martínez, la secretaria; y, tras un rato de conversación, café y pastas, se dividen entre los tres a los que les ha correspondido ser presidente y vocales de mesa, los tres suplentes y, en cuarto lugar, el séptimo.

Nada más cumplirse las nueve de la mañana, abren la mesa, con los cuatro que deben votar ya en fila, y en pocos segundos cumplen con su voto. Pero, en esta ocasión, algo era diferente porque no había ni prisa entre ellos, ni ganas por superar su propia marca, ni siquiera inquietud por saber en cuánto tiempo habían votado.

Una pequeña desilusión que es fruto del "disgusto" que todos se llevaron el año pasado, cuando, en vez de ser noticia por su coordinación y su alegría por la jornada electoral, fueron víctimas de cómo las redes sociales "y algunas televisiones" tratan de explotar "para mal" hasta el más mínimo detalle.

UN MALENTENDIDO

Así lo ha explicado a EFE uno de los miembros de la mesa, secundado por los otros seis vecinos, que recuerdan muy molestos lo sucedido. "Un reflejo de luz hizo que la foto de mi carné pareciera el de un hombre con bigote", ha explicado la vecina afectada directamente, que se vio sorprendida por "vídeos en redes sociales en los que se reían de cómo en Villarroya hacíamos trampas para votar rápido".

Aunque, "en realidad, es algo tonto, porque somos los que somos, en las mismas imágenes que se veía que estábamos los siete, con lo que no tiene lógica pensar que había otro carnet", ha subrayado. Sin embargo, añade otra vecina, "fueron días de vernos en muchos sitios por algo que no era más que un malentendido y se trató convertir en algo que no sucedió. Fue feo".

Por eso, han decidido no "competir" por un nuevo récord, aunque, cuando han cerrado el colegio, sí han preguntado si eran los primeros, ya que otro municipio riojano, Torremontalbo, de 5 habitantes, pugnaba hace años por ser el primero en cerrar, pero, al tener un voto por correo, no puede hacerlo.

En Villarroya, en realidad, hay siete personas más que podrían haber votado en estos comicios, pero ninguno de ellos ha solicitado ejercer ese derecho, lo que ha permitido cerrar la mesa. Así, en pocos minutos, cada uno de los siete de Villarroya han vuelto a sus quehaceres en un pueblo, que se prepara para fines de semana mucho más bulliciosos, en el verano, pero que todavía ahora, en un junio frío y desapacible, parece una localidad desierta.

Las elecciones europeas han coincidido en la celebración del Día de La Rioja y con un puente festivo, "pero la verdad es que nosotros no teníamos la opción de irnos porque seis iban a tener que estar de cualquier manera", reconoce el regidor de Villarroya, que lleva más de medio siglo en el cargo. A pesar de que en ese tiempo acumula mucha experiencia en elecciones, "las cosas no son siempre iguales" porque, "incluso, en esta ocasión, nos habían dicho que, quizás, no pudiéramos cerrar tan pronto porque existía la opción de no mirar si había votos por correo hasta el final de la jornada", aunque eso no ha sucedido.

Porque Villarroya fue un municipio que llegó a tener más de 400 habitantes hace décadas, "porque había trabajo en la mina", pero, "cuando se cerró, bastante gente emigró a Argentina y algunos de sus descendientes podrían votar, pero no lo hacen". "Ojalá el censo creciese por nuevo habitantes, no por correo, pero la realidad es que este pueblo tiene mucho ambiente en verano y los fines de semana, aunque de diario lo tenemos que cuidar los que vivimos aquí, nosotros siete", ha concluido el alcalde.