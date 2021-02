La espiritualidad y las grandes religiones han influido en numerosos músicos a lo largo de la historia del rock. Entre ellos, destacan los cuatro artistas que conforman los pilares del libro titulado 'Aleluya. Una historia de la mística y la religión en el rock', que lleva la firma de Alberto Manzano y que llega este miércoles, 3 de febrero, a las librerías.

La publicación hace referencia a obras agrupadas en las cuatro grandes religiones: hinduismo —reflejado en la obra de George Harrison—, cristianismo-judaísmo —que forma el sustrato de numerosas canciones de Bob Dylan—, islam —representado por Cat Stevens—, y budismo-zen —cuya influencia es fundamental en la obra de Leonard Cohen—.

Alberto Manzano analiza figuras cómo George Harrison, Bob Dylan, Leonard Cohen, Cat Stevens, Suzanne Vega, Nick Cave, Sinéad O’Connor, Johnny Cash, Patti Smith o Van Morrison, para entender su música según el propio prisma religioso de cada uno de ellos.

Alberto Manzano es un gran historiador de la música rock y un reconocido periodista musical. Desde 1980 ha traducido a los grandes poetas del rock en más de cien libros publicados. Es autor de ensayos biográficos sobre Bob Dylan, Lou Reed, Neil Young, Jackson Browne, Kevin Ayers y Leonard Cohen.

Espíritu en la música

Las grandes religiones de la humanidad —cristianismo, judaísmo, islam, hinduismo y budismo— han influido de manera sustancial en la obra y en la vida de numerosos músicos a lo largo de la historia del rock, hasta el punto de que algunos de estos artistas han sido considerados sacerdotes, chamanes, profetas o místicos, y sus canciones han penetrado el corazón de sus oyentes, cambiando profundamente sus vidas.

Aunque los primeros rastros de carácter religioso hallados dentro de la música en el siglo xx — particularmente, del cristianismo— se perciben con absoluta claridad en los primigenios géneros musicales dotados de raíces negras —góspel, blues, soul—, es a partir de los años sesenta, coincidiendo con el inicio de la revolución contracultural en Estados Unidos, cuando un contingente de cantantes y poetas —estos últimos integrados mayormente en la generación beat: Allen Ginsberg, Gary Snyder, William Burroughs—, inequívocamente influidos, a su vez, por el trascendentalismo y realismo filosófico del poeta Walt Whitman (1819-1892) —que llegó a ser proclamado «sustrato de la nueva generación de cantautores poéticos»: Bob Dylan, Joni Mitchell, David Crosby, Laura Nyro, etc...— muestran un desaforado interés por las religiones orientales, cuyas semillas acaban de ser trasplantadas en el Nuevo Mundo, particularmente en California, por gurús y maestros espirituales procedentes de la India y del Japón, y, desde ese momento, van a impregnar las obras de estos músicos visionarios, bohemios y «vagabundos del dharma», de un profundo calado espiritual.

A mediados de los años sesenta, según los astrólogos, místicos, ocultistas y teósofos angloindios, se gesta la era Acuario —lo cual se explica por el hecho de que, en el momento del nacimiento de Cristo, el punto vernal emigró de la constelación de Aries a la constelación de Piscis, y de allí, aproximadamente dos mil años después, a Acuario—, cuya corriente iniciaría la creación de un eje de diferentes grupos revolucionarios cuyo objetivo se centra en transmitir el amor incondicional y la paz entre los seres humanos, el amor por nuestro planeta y su naturaleza, a la vez que rescata sabidurías milenarias, doctrinas y disciplinas espirituales procedentes de Oriente, como el yoga y el reiki —implantación energética de las manos, una práctica de la que Jesucristo fue un incuestionable maestro.

El movimiento hippy, que alcanzaría su cénit en el «verano del amor» (1967) y tocaría el cielo en los festivales de Monterey, Woodstock y Wight, fue el primer exponente de la impregnación de la era Acuario en la sociedad, cuya pertenencia al campo de la teosofía implica la creencia que parte de la premisa de que los fenómenos astrológicos tienen influencia en los asuntos humanos. Asimismo, el libro oracular chino I Ching (Libro de los cambios o Libro de las mutaciones) se convertiría en una piedra angular para muchas de las grandes mentes artísticas de aquella época: «No quiero hablar de él —diría Bob Dylan—, solo decirte que es maravillosamente verdad. Lo lees y sabes que es verdad. Es algo en lo que creer».

También el poeta y músico canadiense Leonard Cohen declararía: «El libro fue una especie de maestro para mí. Vi que era el momento de que otros y yo nos uniéramos. Sentía que volvía a haber una especie de conjunción en el mundo».

A nivel popular, el primer detonante que produciría un cambio en la mentalidad y sensibilidad de las nuevas generaciones articuladas en torno al rock fue el impulsado por los Beatles, que, gracias al despertar devocional de George Harrison por el hinduismo y el movimiento Hare Krishna, difundiría, a través de varios discos del cuarteto de Liverpool —Sgt. Peppers, Abbey Road y Let It Be—, esta religión hinduista a lo largo y ancho del mundo occidental, y, posteriormente, tras la disolución de los Beatles, en su discografía personal: All Things Must Pass, Living In The Material World y Brainwashed.

En Estados Unidos, desde principios de los años sesenta, el cantante de origen judío Bob Dylan insufló de referencias bíblicas sus primeras composiciones: «A Hard Rain’s A-Gonna Fall», «Blowin’ In The Wind», «When The Ship Comes In» o «Gates Of Eden», para pasar, en la siguiente década, a una etapa mística celebrada especialmente en su álbum New Morning, con canciones como «If Not For You», «Three Angels», «Father Of Night», «If Dogs Run Free», y, en los años ochenta, tras su conversión al cristianismo evangélico como miembro de la Vineyard Christian Fellowship, en la trilogía religiosa formada por los álbumes Slow Train Coming, Saved y Shot Of Love.

En el borde del nuevo milenio, Bob Dylan dejó definitivamente atrás su sermón evangelista y, al mando de su particular «Misterio de Asuntos Interiores », dio forma al vacío con los álbumes Time Out Of Mind y Modern Times.

En Inglaterra, también el cantautor de origen griego, Cat Stevens, a partir de un severo proceso tuberculoso que le despertaría un enorme interés por «conocer la verdad del más allá» mediante el estudio del budismo, inyectaría grandes dosis de espiritualidad en las canciones de sus primeros discos: Mona Bone Jakon, Tea For The Tillerman, Teaser And The Firecat, Catch Bull At Four, y, en 1977, tras su conversión al islam, adoptando el nombre musulmán de Yusuf Islam, en los álbumes An Other Cup y Roadsinger, ya en el siglo XXI.