Actual programa exposiciones de arte con Javier Cámara, Alfredo Tobía, Santi Vivanco y Tito Inchaurralde

Cinco exposiciones de arte, y con impronta riojana, estructuran los contenidos plásticos de Actual en su edición 32. Tres de ellas son pictóricas: la XXXVII Muestra de Arte Joven de La Rioja en la ESDIR; los tesoros de la Colección Vivanco que exhibirá el Salón de Exposiciones del Ayuntamiento de Logroño, con obras de maestros como Andy Warhol, Miró, Dalí, Picasso o Paul Klee; y la retrospectiva de Tito Inchaurralde en La Lonja.

Además, el actor riojano Javier Cámara se revela como un excelente fotógrafo en 'El placer de mirar', una compilación de imágenes que ha tomado en distintos rodajes a lo largo de su carrera y que se concentran en una exposición que acoge el Museo de La Rioja.

También son testimonio gráfico las instantáneas que el también riojano Alfredo Tobía capturó con su cámara durante el programa 'Un país para escucharlo' y que se reúnen ahora en la Sala Amós Salvador.

La directora general de Cultura, Ana Zabalegui, y el programador artístico de Actual Festival, Santiago Tabernero, y la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Logroño, Carmen Urquía, han presentado esta extensa programación de Artes en un acto celebrado esta mañana en el Museo de La Rioja, con el anuncio además de la configuración de una Semana de las Artes, los días 14 a 17 de diciembre, en los que cada día (14, 15, 16 y 17) se inaugurará una de las cuatro exposiciones antes citadas, con la ‘introducción’ que esta misma mañana hace la XXXVII Edición de la Muestra de Arte Joven de La Rioja, con su inauguración en la Sala de Exposiciones de la ESDIR, desde la que exporta la mayor recopilación de talento joven, riojano y del panorama nacional.

Con estas exposiciones, y tras la presentación de la programación de Cine y hace unos días de la Musical y de Artes Escénicas, Actual Festival deja prácticamente cerrada su edición número 32 “a falta de una gran sorpresa para el cierre del festival, el 8 de enero, y de otras novedades que se irán anunciando en los próximos días”, han explicado los promotores.

En un acto en el que también han estado presentes la concejala del Ayuntamiento de Logroño, Carmen Urquía, y promotores de las exposiciones, Ana Zabalegui y Santiago Tabernero han resaltado que “como ya dijimos, el acento riojano puntúa en Actual pero lo que verdaderamente puntúa es el talento; hemos logrado configurar un festival con la mayor presencia riojana en mucho tiempo, y a la vez con un talento reconocido en el panorama nacional e internacional: hemos logrado juntar los nombres de ilustres riojanos como Cámara, Tobía, Vivanco e Inchaurralde en un mismo programa, y creemos que es un absoluto lujo para La Rioja y para este festival, estamos muy felices”.

En cuanto a las diferentes exposiciones, el festival ha planificado su inauguración consecutiva los días 14, 15, 16 y 17 de diciembre, en lo que se va a denominar como Semana de las Artes “donde el público podrá ir descubriendo cada día una nueva muestra, todas ellas son enormemente variadas entre sí y de un nivel altísimo”, han indicado Zabalegui y Tabernero.

La historia de la cultura es un diálogo permanente entre opuestos: la Tradición que aglutina el legado y la Vanguardia que con su audacia obliga al movimiento. '¡Actuales del siglo XX!' (Tesoros de la Fundación Vivanco) vuelve la vista atrás y también hacia adelante. Salimos al encuentro de los que ayer fueron transgresores y hoy son clásicos referenciales de las vanguardias de ahora mismo.

La Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Logroño presenta una antología de genios artísticos, como Picasso, Miró, Klee o Warhol. Muchos tesoros de la Fundación Vivanco salen a la luz por primera vez en este sueño al alcance de pocos coleccionistas en el mundo. El vino hila casi todas las pinturas en un trayecto que empieza con las primeras vanguardias y alcanza a los artistas más actuales, como son los ganadores del Premio Internacional de Grabado y Vino Pedro Vivanco.

Desde el 14 de diciembre hasta el 16 de enero. 'La mirada ambulante' del logroñés Alfredo Tobía se dejó fascinar pronto por las luces y sombras del espectáculo. Teatro, circo, cine, fotografía, documentales o intervenciones tan exitosas como 'La ciudad inventada' han cimentado durante años esas intersecciones culturales.

Ha sido guionista, director artístico y fotógrafo titular de las tres temporadas del programa de culto de La 2 de TVE 'Un país para escucharlo'. Durante ese tiempo, la Leika de Alfredo Tobía ha fotografiado sin descanso a todo tipo de artistas en sus lugares de origen, jaleando la idiosincrasia de cada uno de ellos con su arrollador carisma.

El resultado es un valioso escáner del estado de la música popular en nuestro país a día de hoy, un inventario de artistas que gracias al valor antropológico de la mirada de Alfredo Tobía trasciende lo coyuntural y alcanza la categoría de lo esencial que distingue a los grandes fotógrafos.

ACTUAL celebra el talento de un hijo pródigo con esta producción de Cultural Rioja que convierte a la Sala Amós Salvador en el cofre de un tesoro. Desde el 15 de diciembre. El aprecio unánime hacia Javier Cámara es la prueba fehaciente de que en España aún podemos ponernos de acuerdo en algo. Drexler lo explicaría cantando eso de que “cada uno da lo que recibe y recibe lo que da”, y en el caso de Javier no puede ser más cierto. Porque este riojano universal es muy generoso, tanto delante como detrás de la cámara, en la vida y en su relación con los medios, en su forma ser y de estar en el mundo. 2021 ha sido su año.

El éxito de “Sentimental” y “El olvido que seremos” en cine, y de “Vamos Juan” en televisión (reciente premio Ondas a la mejor serie de ficción, coincidiendo con el estreno de nueva temporada), suman nuevos reconocimientos hacia este auténtico camaleón humano, que proyecta su talento en todo lo que hace. Buena muestra de ello es la exposición fotográfica 'El placer de mirar' (Museo de La Rioja, 16 de diciembre-13 de febrero), una producción propia de ACTUAL en la que descubrimos al excelente fotógrafo que hay tras el actor.

Logroño ha visto a Tito Inchaurralde crecer e iniciarse como pintor, dibujante y diseñador gráfico a principios de los años 80. Fue una década muy activa profesionalmente que lo trasladó a Madrid y también a Barcelona, donde ahora reside. Las exposiciones de Inchaurralde tuvieron en su día gran repercusión en Logroño ciudad, pero poco hemos sabido de su evolución durante las últimas décadas.

La Lonja presenta en ACTUAL Espejismos de colores' (17 de diciembre-26 de febrero), una de las mejores producciones artísticas hechas nunca por un riojano. Esta antología devuelve la voz a sus pinturas. En el marco de la exposición, habrá una proyección, una instalación multidisciplinar, un trabajo in situ realizado por el artista y un concierto de Village of the Sun, banda liderada por Nacho Colis y Caco Santolaya, contemporáneos ambos de Inchaurralde.

La XXXVI Muestra de Arte Joven de La Rioja completa en la sala de exposiciones de la Esdir la propuesta plástica de esta edición 32 de Actual Festival con obras de artistas jóvenes, tanto riojanos como nacionales. Esta muestra recoge un total de 35 obras de 28 artistas de todo el país y varias nacionalidades, como resultado del proceso de selección del jurado de la misma entre más de 400 propuestas; y estará expuesta en Logroño, en el marco de Actual y hasta mediados de enero, antes de iniciar un periplo posterior a lo largo del año por los diferentes espacios expositivos de La Rioja.