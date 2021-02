133 vehículos implicados: El vídeo viral de la brutal colisión en una autopista de Texas

Seis personas han fallecido y otras 65 han resultado heridas en un espectacular accidente con más de 130 vehículos involucrados en una autopista de Texas.

Según han informado las autoridades locales, el hielo formado en la calzada por una intensa tormenta invernal ha podido ser la principal causa.

El escenario en la Interestatal 35 en Fort Worth era sobrecojedor con decenas de camiones y automóviles atrapados. Fueron varios los vehículos que terminaron encima de otros.

La tormenta de nieve dejó las carreteras de la zona completamente congeladas. Las condiciones para la circulación con temperaturas bajo cero eran muy peligrosas coincidiendo con la hora punta de los desplazamientos a los centros de trabajo. Eran las 6:00 de la mañana.

Here at the scene in North Fort Worth of one of the worse disasters I have ever seen in this area. Pray. Pray hard. 100+ of vehicles... @CBSDFW@CBSNews@ABC@WeatherNation@weatherchannel@ReedTimmerAccu@FoxNews@cnnbrkpic.twitter.com/HFpeJoRA2Q