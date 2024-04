Logroño ante el reto de la accesibilidad: “Es muy mejorable”

Casi un 5% de la población riojana es discapacitada. Si echamos cuentas, eso son más de 16 mil personas en toda nuestra comunidad la que tienen algún tipo de discapacidad. Sus vidas son como las de cualquiera y ante las mismas posibilidades, muchos tienen que trabajar un poco más para llegar tan lejos como los demás. Su vida es una constante adaptación al entorno y trabajar en superar barreras una y otras vez. Entre ellas la del empleo, solo 4 de cada 10 tienen trabajo; otra de ellas son las que vemos en nuestro día a día, la accesibilidad urbana, las rampas, el acceso a todos los servicios.

La Rioja cuenta con una Ley de Accesibilidad Universal aprobada por unanimidad en 2023 en el Parlamento, una ley que avanza en derechos para todas las personas que puedan tener problemas de movilidad o dificultades cognitivas. Esta norma derogaba la Ley de supresión de barreras arquitectónicas y promoción de la accesibilidad de 1994, por lo que, casi 30 años después, era necesario adaptarla a un concepto de accesibilidad más amplio, que incluyera el ámbito cognitivo e intelectual. La aprobación es un hito pero se necesita mucho trabajo, sobre todo de las administraciones, las empresas, etc.

LA ACCESIBILIDAD TAREA PENDIENTE EN LOGROÑO

La mayoría de estas personas con algun tipo de discapacidad se recogen bajo el amparo de asociaciones comoLa Rioja Sin Barreras, es una asociación que promueve la integración de las personas con discapacidad física en La Rioja. Nació en los 90 como Logroño Sin barreras pero ya trabajan en toda la comunidad. Ana Rodrigo Gómez de la Bárcena, es técnica de Accesibilidad en la Asociación, nos ha explicado queestos días centran sus esfuerzos en “la eliminación de las barreras arquitectónicas”, entre otras cosas, y en la preparación de la Guía de Accesibilidad, un recurso para quelas personas con discapacidad tengan datos del nivel de accesibilidad de cualquier lugar de La Rioja, “lo abarcamos en tres temáticas: accesible, no accesible y practicable. Cualquiera puede guiarse y ver esos datos antes de ir a un sitio”.

La ciudad de Logroño, no aprueba precisamente con nota el varemo de la asociación, Ana asegura que “falta mucho por hacer, hay muchas trabas y mucha burocracia. Hay que hacer un llamamiento para que sea una ciudad accesible”.

Las principales carencias que ve la asociación es en la implementación de las medidas de accesibilidad en los edificios más modernos, aunque resulte contradictorio con la cada vez más concienciación, “les damos las guías pero luego no lo aplican en la construcción, es muy frustrante porque luego reformar un edificio es más difícil”.