Abdullah Abdel-Gawad es el joven de 28 años que liberó con la excavadora el Ever Given del Canal de Suez

El operario de la excavadora que trabajó para liberar el Ever Given del Canal de Suez es Abdullah Abdul-Gawad, tiene 28 años. Se enteró de la emergencia por una llamada, "necesitamos que venga ahora mismo porque es el único conductor de excavadora que está lo suficientemente cerca", recuerda Abdul-Gawad, hablando con Insider a través de un intérprete.

Foto Facebook: Abdullah Abdel-Gawad con la excavadora que liberó el Ever Given del Canal de Suez

Al describir la escena que encontró en el Canal de Suez, Abdul-Gawad, reconoce a Insider que era "realmente algo extraordinario".

El barco quedó encallado causando un atasco sin precedentes en una de las rutas comerciales más transitadas del mundo, que provocaba el desvío de más de 200 navíos y la parálisis de bienes por valor de 9.500 millones de euros diarios.

Foto: Europa Press. La excavadora trabaja frente el Ever Given del Canal de Suez

El hombre que trabajaba con la excavadora a orillas del Canal de Suez se convirtió en una sensación en Internet y Redes Sociales. Abdullah Abdul-Gawad luchaba por liberar el carguero Ever Given mientras en mundo se rendía a los memes diseñados sobre él. Seis dias de intenso trabajo frente al enorme buque portacontenedores.

Feeling like #populism Don Quixote? pic.twitter.com/5GJgiWfuYR

El Ever given obstaculizando el canal de Suez no solo ha traído problemas al comercio internacional, también memes pic.twitter.com/PwlwjnpqBM