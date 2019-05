VOX asegura que construirá el desdoblamiento de la carretera general y dará solución al problema viario para los próximos 20 años.

El modelo de carretera de la izquierda, el tramo Ciutadella a Ferrerías, es una tomadura de pelo. Son 8 millones de euros tirados a la papelera para hacer un simple reasfaltado y el repintado de líneas que, lejos de resolver los puntos negros de la vía, crean más confusión y más inseguridad.



Los puentes del tramo Alaior – Mahón se han convertido en un monumento a la incompetencia de los partidos de izquierdas.

El desdoblamiento de la carretera general debe ser financiado por el Govern balear, del mismo modo que éste está financiando las carreteras de Ibiza. Queremos el mismo trato que Ibiza.

VOX se compromete a construir el desdoblamiento de la carretera general en la próxima legislatura y dar, por fin, una solución definitiva y moderna a la Me1. Es imprescindible pasar de una carretera del siglo XX a otra del siglo XXI, que dé seguridad, comodidad y fluidez.

Por eso, entendemos que el tramo Ciutadella - Ferrerías, que la izquierda dice que es su modelo de carreteras, es una tomadura de pelo. Desde VOX consideramos que la reforma del tramo Ciutadella – Ferrerías no ha solucionado ninguno de los problemas y puntos negros de la vía, se han tirado a la basura más de 8 millones de euros para reasfaltar y repintar líneas y más líneas que, lejos de resolver los problemas, están creando más confusión y más inseguridad.

“El tramo Ciutadella – Ferrerías es el ejemplo más claro de lo que no se debe hacer. Se han gastado 8 millones de euros en la reforma de la carretera y no se ha solucionado nada. Es más, se ha empeorado porque con tantas líneas pintadas ahora hay más confusión y más inseguridad. Es el ejemplo más evidente de cómo la ideología se impone sobre los criterios técnicos y acaban haciendo un bodrio que sufrimos todos”, ha dicho Antoni Camps, candidato de VOX al Consell insular.

La carretera general ha sido uno de los grandes fracasos del tripartito de izquierdas en el Consell insular. Ganaron las elecciones con el compromiso de derribar los dos puentes. Cuatro años más tarde los puentes ahí siguen, convertidos en el mayor monumento a la incompetencia conocido.

La izquierda ha sido incapaz de dar una solución definitiva a los problemas de la carretera, ha postergado decisiones, ha generado incomodidades y una mala imagen al tener durante cuatro años la carretera en obras.

Desde VOX estamos convencidos de que el desdoblamiento de la carretera general es la única solución para nuestra principal vía de comunicación. Y por eso, entendemos que es prioritario empezar a construirla en la próxima legislatura. La financiación del desdoblamiento tiene que venir además del Govern balear, de la misma manera que está financiando las carreteras de Ibiza.

En Ibiza el Govern lleva gastados más de 275 millones de euros y se prevé que se llegará a los más de 700 millones, mientras que en Menorca, en compensación, no ha llegado ni un solo euro.

“Resulta sorprendente que nadie en Menorca haya reclamado el mismo nivel de inversión que Ibiza para compensar este claro agravio comparativo. Mientras que a Ibiza llegarán 700 millones de euros, a Menorca no llegará nada. Pero parece que a la izquierda este hecho no le preocupa nada. Su papel secundario, sumiso a Palma, es muy preocupante. No están defendiendo los intereses de los menorquines, sino que defienden su silla y por eso no son capaces de reclamar lo que es justo para Menorca”, ha dicho para concluir Antoni Camps.