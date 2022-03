VITURME reconsidera su relación de colaboración con el Consell Insular

VITURME manifiesta su decepción con el Consell Insular en una misiva a la Presidenta. La reacción de los empresarios de vivienda turísticas proviene de las negociaciones que han existido para la aprobación del reglamento derivado de la Ley de Turismo.

Los encuentros para pactar algunos aspectos que facilitaran la inscripción de nuevas estancias turísticas en el registro oficial se iniciaron hace ya tres años, en los que VITURME propuso y el Consell Insular aceptó una serie de medidas, entre las que se encontraban la eliminación de la antigüedad de 5 años para las nuevas estancias, la ampliación del número de licencias por propietario y una solución para los bloques de apartamentos con distintos usos y gestores.

Viturme no está de acuerdo con la moratoria incluida en la Ley de Circularidad para la isla de Menorca ni con las formas para aprobar la Disposición Final Tercera, que incluye una solución para los bloques de apartamentos no pactada. La Asociación más representativa de los empresarios de viviendas turísticas no admite el engaño y la falta de comunicación y transparencia por parte del Consell Insular.

En consecuencia, la Asociación ya ha comunicado a la Presidenta del CIM que realizarán las acciones que estimen oportunas para defender los intereses de Menorca y reconsideran la relación de colaboración que hasta la fecha había existido con el CIM.