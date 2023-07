Los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Illes Balears 2023 son la máxima distinción que la ONCE concede a nivel autonómico, galardonando a aquellas instituciones, ONGs o entidades, programas o trabajos de comunicación, empresas, personas y organismos de la Administración Pública, que hayan destacado por su labor solidaria coincidente con los valores esenciales de la Cultura Institucional del Grupo Social ONCE.

En el apartado de Institución, Organización, Entidad, ONG, el galardón es para la Fundación Barceló, por su trabajo desde 1989 en favor de los colectivos de personas más necesitadas, a través de programas específicos de salud, educación e infraestructuras, poniendo su foco de acción en los países más vulnerables del mundo, trabajando a través de la promoción de proyectos de ámbitos tan fundamentales para el desarrollo como la Salud, la Educación, los Microcréditos, la Agricultura, el Medio Ambiente o el Arte y la Cultura, tanto en el ámbito autonómico como en más de 40 países.

En el apartado de Programa, artículo o proyecto de comunicación se premia a COPE Baleares, por su trayectoria. COPE Baleares cuenta con una gran audiencia en la Comunidad Autónoma, con 'Herrera en Cope' y 'La Tarde' con Pilar Cisneros y Fernando de Haro. Programas como ‘Solidarios por un bien común’ da voz y rostro a los protagonistas que han vivido, en primera persona, la difícil situación de los más vulnerables. abordando diferentes temáticas: ecología, salud mental, exclusión social, España vaciada o pastoral penitenciaria, entre otros.

En la categoría de Persona Física, el galardón es para el mallorquín Fernando Javier Mulet Agüera, por su compromiso permanente con las causas sociales y solidarias desde hace más de 60 años. El impulso y la participación en proyectos solidarios tales como la Hermandad de Donantes de Sangre de Mallorca; Club Rotario Rotary Club Mallorca; Campaña ‘El casco siempre’; Operación Kilo o ‘Lucha contra el tabaquismo’, entre otros, han marcado su trayectoria personal.

En la categoría de Empresa se otorga el premio Solidarios a Alcampo Mallorca, por su compromiso social con la inserción laboral de personas con discapacidad y por las iniciativas de accesibilidad para la igualdad de acceso a los servicios que ofrece a los clientes con discapacidad.

Medidas como video interpretación para personas sordas; etiquetado en braille de los productos de marca propia; carros de compra para usuarios de sillas de ruedas, probadores y mostradores adaptados, página web accesible y bucles de inducción magnética, son algunos ejemplos que favorecen el acceso en igualdad de condiciones al supermercado Alcampo.

En la categoría de Administración Pública, el Premio Solidarios es para la UNED Illes Balears, por su labor constante desde sus inicios, hace ya 45 años, para hacer accesibles sus enseñanzas y posibilitar así los estudios universitarios a todos los ciudadanos sin distinción.

El jurado de los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Illes Balears 2023 ha estado formado por Eugenio Prieto Morales, consejo general ONCE, Alejandra Luque Tejada, presidenta del Consejo Territorial ONCE Illes Balears, José Antonio Toledo Doña, delegado ONCE Illes Balears, Juan Carlos Enrique Forcada, director regional Onda Cero, Miquel Coll Saltiveri, presidente Plataforma Voluntariado (PLAVIB), y María Alfaro Gómez, cap de secció del Departament de Serveis Socials de la Direcció General de Servei Socials.

Los premiados recogerán sus galardones en una gala que tendrá lugar el próximo 13 de julio, en el Teatre Principal de Palma a las 19:30h.