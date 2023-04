Sant Lluís pone en marcha el Servicio de Atención Domiciliaria de Alta Intensidad

El Ayuntamiento de Sant Lluís y el Consejo de Menorca han puesto en marcha el Servicio de Atención Domiciliaria de Alta Intensidad (SADAI), una prueba piloto para implementar una nueva manera de atender a las personas mayores sin necesidad que tengan que ingresar a una residencia geriátrica o en un centro de día.



El Ayuntamiento de Sant Lluís ha incorporado dos trabajadoras familiares y una trabajadora social para poner en marcha la primera fase de este programa, que consiste en la ampliación del horario de atención. De este modo, el servicio que hasta ahora se prestaba de lunes a viernes y las mañanas, se ofrece ahora también los atardeceres, fines de semana y días festivos. Las nuevas trabajadoras ya se han incorporado esta misma semana, y esto ha permitido que el despliegue de la primera fase ya sea una realidad.



Esta ampliación del horario permite prestar el servicio básico que se ofrecía hasta ahora durante más horas en el día y durante más días, pero a la vez también posibilita ofrecer a los usuarios nuevas atenciones. El programa prevé ofrecer apoyo en casos como, por ejemplo, los procesos de compra o adquisición de corderos y alimentos, elaboración de menús, control nutricional, etc. La incorporación del nuevo personal tiene que servir precisamente para detectar cuáles son estas necesidades y satisfacerlas.



Entre estas necesidades, el programa del Servicio de Atención Domiciliaria de Alta Intensidad prevé también que se atiendan no solo aquellas necesidades consideradas básicas, sino que se puedan ofrecer otros servicios para mejorar la calidad de vida de las personas, como pueden ser, asesoramiento por parte de uno/a nutricionista, fisioterapia a domicilio para mejorar la movilización y la independencia de las personas usuarias, servicio de terapia ocupacional con el objetivo de analizar, evaluar, graduar y adaptar las actividades de la vida diaria para facilitar la autonomía de las personas, supervisión psicológica... o aquellos perfiles profesionales que puedan colaborar a lograr el objetivo de mejora de la calidad de vida y de permanencia en el domicilio y el entorno habitual de las personas usuarias.



La puesta en marcha de estos servicios se hará en una segunda fase del programa, que será inminente, y que requiere primero conocer cuáles son las demandas reales de las personas usuarias. Es decir, las nuevas contrataciones permitirán, por un lado, ofrecer desde ya servicios básicos y también estudiar cuáles son las necesidades más demandadas. Una vez se sepan, ya está previsto en el convenio firmado entre Ayuntamiento de Sant Lluís y Consejo que se puedan contratar los perfiles profesionales necesarios para cubrir la demanda con el volumen que sea requerido.



En el marco de la puesta en marcha del SADAI, el Ayuntamiento de Sant Lluís activará una campaña para detectar posibles nuevas personas interesadas a ser usuarias del Servicio de Atención Domiciliaria, y así ampliar el alcance del mismo. Esta campaña se hará a través de una ronda de contactos con personas que desde Servicios Sociales ya tienen detectados como posibles interesadas en el servicio, pero también haciendo un llamamiento a la ciudadanía, para que nos puedan informar de personas que tienen necesidades concretas que ahora mismo no están atendidas. Así, se hace un llamamiento a familiares, conocidos, comerciantes, profesionales... para que hagan llegar estos posibles usuarios a los Servicios Sociales, para que así los podamos contactar y analizar qué ayuda se los puede ofrecer.



Se trata de llegar al máximo de gente posible, también a aquellas personas que a horas de ahora no necesitan servicios de atención básica, pero que sí que pueden requerir algunos de los servicios complementarios que se ofrecerán.



El programa piloto de Servicio de Atención Domiciliaria se aplicará a Sant Lluís durante dos años, con una aportación económica del Consejo de Menorca de 400.000 euros. El objetivo es poder duplicar el número de personas usuarias del Servicio, e ir analizando de manera constante la evolución del servicio, para mejorarlo y, en el futuro, extenderlo a otros municipios de Menorca.