Renovación completa de la iluminación de la miranda de Cales Fonts

Este proyecto propone la renovación del sistema de alumbrado público de la calle Miranda de Cales Fonts, que asegura una mejor y más uniforme iluminación y garantiza la protección de la ciudad durante la noche, cumple el Reglamento de Eficiencia energética en instalaciones de iluminación exterior.

Por tanto, el objetivo de este trabajo es organizar la producción de electricidad de forma que haya más exposición lumínica en las zonas del paso, menos contaminación lumínica del cielo y más durabilidad en las instalaciones.

Por ello, se ha programado para instalar luminarias a 5 m y con una interdistancia de 18 m, con alta eficiencia y un alto nivel de protección contra la salinidad; y la renovación del cuadro de iluminación pública correspondiente, para incorporar funciones de telegestión, con tipos de control astronómico y telecontrol.

Les obres s'han adjudicado a l'empresa MIATEC INNOVA SL, por un precio de 100.430 euros (IVA incluido), en un plazo de ejecución de ocho (8) semanas, que no podrá ser ejecutor durante la temporada turística, per no interferir en el servicio dinámico; El inicio de las obras está previsto para el 15 de septiembre.

La obra se enmarca en el proyecto "Port de Maó: Puerto Sostenible 2030" que incluye diversas actuaciones en el entorno urbano del puerto. Es de interés insular, cuenta con una financiación de 93.436 euros, emmarcada en el Pla Territorial de Sostenibilitat Turística per a les Illes Balears, a carrogo del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), financat per la Unió Europea - Siguiente Generación UE.

Actuación incluida en la submesura C14.I1 que pretende la transformación del modelo turístico a la sostenibilidad, impulsando los pilares ambientales, socioeconómicos y territoriales.