El Ayuntamiento de Ciutadella informa que se deshabilitará, temporalmente, el punto de recarga de vehículos eléctricos de la plaza des Born.

El motivo es la necesidad de mejorar el acceso y el aparcamiento de bicicletas de los alumnos del CEIP Joan Benejam.

Se han puesto unos carteles informando de los otros puntos existentes alternativos en Ciutadella:

C/ Gustavo Mas, Plaza Jaume II, C/ Pintor Torrent, C/ San Antonio Mª Claret, C/ de los Bijuters, Jefatura Policía Local, Puerto de Son Blanc, Albergue de Sa Vinyeta.