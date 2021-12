El Obispo de Menorca decreta suspensión cautelar del presbitero Jean Marie Nguele

El Obispo de Menorca, Francisco Conesa, ha remitido una carta a los feligreses explicando los motivo de la suspension cautelar del presbitero Jean Marie Nguele

"Les escribo esta carta para informaros de una situación triste y dolorosa que se ha producido en nuestra Diócesis. Me refiero al cura Jean Marie Nguele, a quien ordené de presbítero, lleno de alegría, el día 10 de octubre de 2020.

Pocos meses después de su ordenación empezó a manifestar una conducta impropia de un sacerdote. Hemos intentado sin éxito ayudarle, prestándole atención psicológica, médica y espiritual para conseguir su recuperación. Con el fin de hacerle ver la gravedad de su comportamiento le hice llegar dos escritos (amonestaciones canónicas) advirtiéndole de que, si persistía en su conducta, me vería obligado a suspenderle como sacerdote.

Finalmente, el pasado 7 de septiembre, a fin de que su conducta no perjudicara más al pueblo de Dios, decreté su suspensión cautelar en el ejercicio del ministerio sacerdotal. Asimismo, abrí una investigación previa, para informar a la Santa Sede y presentar su caso al criterio de la Congregación para la Doctrina de la fe. Simultáneamente, desde el obispado, hemos procurado escuchar y atender a todas las posibles personas perjudicadas por este sacerdote.

En definitiva, la situación actual de Jean Marie Nguele es que está suspendido en el ejercicio de su ministerio como cautela, en espera del procedimiento que determine la Sede Apostólica".



Reciba mi saludo cariñoso. Que tenga una feliz y Navidad.

✠ Francesc Conesa Ferrer