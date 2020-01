Nuevos equipamientos deportivos en el Campamento de Biniparratx

El Consell Insular de Menorca sigue mejorando sus instalaciones juveniles ampliando la oferta disponible para el público juvenil y también por los usuarios para que puedan disfrutar de una extensa red de equipamientos. Así, los dos servicios de Deporte y de Juventud han unido esfuerzos para dotar de una nueva instalación deportiva exclusiva en Menorca. Se trata de una pista deportiva polivalente donde a partir del mismo mes de enero ya se podrá practicar voley playa, fútbol playa, tenis playa, así como también cualquier actividad adaptada en este nuevo equipamiento.

Asimismo, la construcción de este campo multideportivo, se ha añadido la mejora de la pista existente de baloncesto con su pintado y marcaje de las líneas del deporte de baloncesto y mini tenis, ampliando así las posibilidades de práctica deportiva de la instalación juvenil situada en el municipio de San Luis.

Una apuesta inversora, con un presupuesto de 14.240 €, dirigida a ampliar el ocio saludable, sostenible y en contacto con la naturaleza y que abre oportunidades a cualquier colectivo (clubes deportivos, asociaciones de ocio, escuelas de primaria y secundaria, etc .) ya grupos no organizados (amigos, familias, empresas, etc.) a una oferta mejorada en el Campamento de Biniparratx que volvió a abrir sus puertas el pasado verano de 2019.