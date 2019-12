Nuevo impulso al proyecto «Toca jazz en la escuela»

«Toca Jazz en la escuela» es un proyecto didáctico que tiene por objetivo la introducción de la música swing y jazz en el ámbito escolar, para que los niños conozcan este estilo musical, su historia, y los principales compositores e instrumentistas de todos los tiempos.

Con este fin, se lleva a cabo un taller didáctico, a lo largo del curso escolar, dirigido al alumnado de sexto curso de educación primaria, que trabajan una serie de canciones con la flauta dulce, con la colaboración de tres músicos profesionales.

El proyecto, ideado y liderado por los músicos Icar Toset (guitarra), Pablo Millas (contrabajo) y Alon Celnik (batería), con la colaboración del maestro de música de educación primaria Miquel Mariano, se inició como experiencia piloto el curso 2018-2019 en las escuelas de primaria de Maó, gracias al apoyo del Ayuntamiento de Mahón a través del programa de actividades educativas "Con buena letra".

La buena recepción por parte del alumnado y la alta valoración que el profesorado de primaria hizo de esta actividad fueron claves para que a partir de este año este proyecto pueda llegar a todas las escuelas de Menorca, integrándose en el programa "Salud Joven y Cultura" del Departamento de Cultura, Educación, Juventud y Deportes del Consell Insular de Menorca.

Para el consejero Miguel Ángel María, «se trata de una actividad que, además de introducir una actividad complementaria de alta calidad en las clases de música, contribuirá a ensanchar y fortalecer la afición menorquina al jazz». María valora que las escuelas municipales de música hagan un esfuerzo importante para enriquecer y diversificar la formación que ofrecen con la incorporación de otros estilos musicales, más allá de la música clásica, como el jazz y la música contemporánea, y considera «Toca Jazz a la escuela »puede animar más niños y jóvenes a incorporarse a la escuela de música de su municipio, para disfrutar más y mejor de la música y ampliar la formación que reciben en la asignatura de música de la educación reglada.

Este año, el taller ofrece a un total de diecisiete centros de educación primaria de todos los municipios excepto Maó, que ya realizaron el proyecto el año pasado:

Ciutadella: CEIP Margalida Florit, CEIP Pere Casasnovas, CEIP Joan Benejam,

CEIP Pintor Torrent, CEIP Virgen del Toro, CC Calós y CC Consolación.

Ferreries: CC San Francisco de Asís.

Mercadal: CEIP Virgen del Toro.

Fornells: CEIP Fornells.

Migjorn: CEIP Francisco de Albranca.

Alaior: CEIP Dr. Comas Camps, CEIP Mestre Duran, CC La Salle

Es Castell: CEIP Angel Ruiz y Pablo

San Luis: CEIP Sa Garriga, CEIP San Luis

El funcionamiento del proyecto es sencillo. A principios de curso, los maestros de música de los centros interesados ​​reciben una colección de partituras, acompañadas de unos vídeos didácticos que permiten trabajar las canciones en clase de una manera cómoda y divertida. Las canciones elegidas trazan un recorrido por las diferentes etapas y movimientos de la música jazz: desde el blues más primitivo, pasando por gypsie, el cabaret y el mundo de los crooners.

A final de curso tendrá lugar la clausura del proyecto, con una interpretación colectiva de las canciones trabajadas en clase en el Teatro Principal de Maó, junto con el trío de jazz formado por los artistas autores del proyecto. Se interpretarán piezas tan memorables como Summertime (George Gershwin), Love (Nat king Cole), St. Thomas (Sonny Rollins), Blues ette (Curtis Fuller), Daphne (Django Reindhart), So what? (Miles Davis) y Mike the Knife (Kurt Weill).