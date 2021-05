Menorca expone su modelo de gestion en la Conferencia Internacional de Atención Integrada (ICIC21)

Un estudio descriptivo sobre la gestión de la pandemia en Menorca ha sido seleccionado como póster oral en la 21a Conferencia Internacional de Atención Integrada (ICIC21) que tiene lugar de manera virtual este mes de mayo con el lema «Realising the true value of Integrated Care» y que reúne académicos, investigadores, gestores, profesionales de la salud y de la atención, usuarios, cuidadores, políticos y decisors de todo el mundo.

Con el título Effectiveness of care in an isolate Health area during the COVID-19 pandemic, el estudio elaborado por un grupo de profesionales del Área de Salud de Menorca liderado por la directora médica del Hospital Mateu Orfila, Tamara Contreras, recoge los puntos clave del trabajo en equipo entre los diferentes recursos asistenciales de atención primaria y atención especializada para minimizar el impacto de la pandemia en profesionales y pacientes.

La doctora Contreras y el epidemiólogo Maties Torrent fueron los encargados de presentar el trabajo en la sesión en línea celebrada este martes. Durante la intervención comentaron que, en un territorio insular como Menorca con la necesidad de ser autosuficientes en la gestión de la crisis sanitaria, la clave es la estrategia intensiva de rastreo y control que han llevado a cabo las unidades volantes de atención al coronavirus (UVAC) para evitar la sobrecarga hospitalaria. Esta estrategia ha permitido mantener en un 74 % la actividad quirúrgica y en un 84 % la actividad de consultas externas y que, desde este mes de abril, el Hospital ya funcione al 100 % con su dinámica habitual. Los dos facultativos presentaron también los datos de incidencia máxima y mínima que se han registrado en la isla durante las diferentes oleadas de la pandemia.

La conferencia ICIC21 es un acontecimiento organizado por la Fundación Internacional para la Atención Integrada (IFIC) del Reino Unido, en colaboración con los centros IFIC de Escocia, Australia, Irlanda, Canadá y América Latina. El objetivo de esta organización es liderar un movimiento de cambio hacia un modelo de atención integrada centrado en las personas y basado en la calidad y la excelencia.