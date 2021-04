Marcar las casillas de Fines Sociales y de la Iglesia en la renta hace que la sociedad avance

El periodo para hacer la declaración de la renta ha comenzado un año más y, con él, las ONG se unen para presentar la campaña de la "X Solidaria" y conseguir que más personas, contribuyentes, marquen la casilla 106 de actividades de Interés Social en su renta.



Gracias a este sencillo gesto, cada año, se impulsan diferentes proyectos sociales para conseguir una sociedad más justa, inclusiva e igualitaria que no deje a nadie atrás. En 2020, el 55% de las personas contribuyentes marcaron la casilla solidaria de la renta, superando los 11 millones y medio de personas. Sin embargo, todavía hay un 45% de personas que no lo hace, o bien porque marcan solamente la casilla de la Iglesia Católica (11%) o porque no marcan ninguna casilla, dejando en blanco su asignación (34%) .

Con este motivo, las ONG se unen en su encuentro anual para presentar la campaña de la "X Solidaria", que en esta edición se enmarca, además, en un contexto de crisis sanitaria, social y económica provocada por la COVID19, que ha afectado con gran dureza a las personas en situación de mayor vulnerabilidad: personas en situación de pobreza y exclusión social, personas mayores, con discapacidad, infancia. Ante esta situación de emergencia social, este año se hace hincapié principalmente en la importancia de que las personas contribuyentes marquen la casilla 106 en su declaración de la renta.



Cáritas, miembro activo de la Plataforma de ONG de Acción Social, invita, además, a marcar conjuntamente las casillas de la Iglesia Católica y de Fines Sociales en la Asignación Tributaria. De este modo, el contribuyente puede multiplicar su solidaridad en aportar el 1,4% de sus impuestos tanto al sostenimiento de la Iglesia como a los fines sociales.

Un año más, y a través de la campaña mejor2, Cáritas recuerda que es posible marcar ambas casillas, sin que ello suponga pagar más impuestos ni que la Agencia Tributaria nos vaya a devolver menos.

Con esta opción, se estarán secundando cientos de proyectos de atención a personas en situación de pobreza y exclusión, y, al mismo tiempo, la importante labor pastoral y litúrgica que lleva a cabo la Iglesia católica en España.



Son muchos los proyectos que gracias a esta aportación se pueden poner en marcha, a Cáritas Menorca, como entidad del tercer sector de acción social, recibe fondos para sus proyectos sociales aportados por los contribuyentes a través de la casilla de "Fines Sociales" . Pero, al mismo tiempo, como Confederación oficial de las entidades de acción caritativa y social de la Iglesia católica en España, Cáritas recibe también apoyo financiero de la Conferencia Episcopal Española y de las Diócesis españolas, una parte del sostenimiento de la cual procede de las aportaciones que se recaudan mediante la casilla destinada a la Iglesia católica.



Durante 2020, gracias a las aportaciones en ambas casillas en la declaración, desde Menorca hemos mantenido parte de nuestra red de centros y servicios que funcionan a través de las parroquias y la diócesis.