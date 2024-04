Se inaugura nuevo local de la Cooperativa San Crispin en Alaior

Este atardecer a partir de las 18.30 horas, tendrá lugar la fiesta de inauguración de la nueva tienda que sustituye a la que hasta ahora tenía la Cooperativa San Crispín en la misma calle, un local luminoso y acogedor que se convierte en lo más moderno y avanzado de todos los que la entidad gestiona actualmente y que como tienda piloto, anticipa un nuevo concepto de diseño y experiencia de compra que a partir de ahora se pretende aplicar al resto de sus establecimientos de cara a los próximos años.





Un espacio para socios y clientes para dar servicio en medio del pueblo de Alaior, que cuenta con todas las secciones imprescindibles para poder proveer una cesta de la compra bien completa con fruta y verdura fresca, carne y charcutería al corte de Menorca , además de productos bio y eco repartidos entre sus 226 metros cuadrados de superficie útil de los 283 construidos. Un nuevo San Crispín moderno y funcional que está equipado con aparatos de última generación como los murales de frío de bajo consumo y emisiones cero gracias a un sistema de refrigeración licuada por aire, que también permitirán un ahorro considerable de energía.

Uno de los hechos más significativos es que se trata de un local de propiedad de la Cooperativa. La antigua tienda del Ramal era de alquiler y aunque la idea inicial del Consejo Rector era acometer su modernización, desde San Crispín no pudieron negociar un alquiler a largo plazo para justificar la inversión en su mejora. A pesar de que no hay muchos inmuebles disponibles en el centro de Alaior, se priorizó encontrar uno cercano a la antigua ubicación para no trastornar demasiado a los socios y clientes. Finalmente se pudo conseguir éste donde antes había habido una entidad de ahorros y que en el pasado, había acogido al antiguo Cine España. Al ser un local con un 20 por ciento menos de exposición comercial, hizo que se planificara con un surtido más optimizado de acuerdo al tipo de cliente habitual, pensando que si algún producto no podía quedar encajado, se podría disponer de él al día siguiente desde la misma Central de San Crispín.

La operación de la adquisición del inmueble fue anunciada en una asamblea informativa a principios de 2023 y posteriormente ratificada de forma unánime por la Asamblea General de Socios celebrada en el mes de junio siguiente, una operación que permitió patrimonializar la cooperativa con una inversión de 260.000 euros en forma de préstamo hipotecario para reformar el local y convertirlo en el nuevo Ramal. Las obras han tenido una duración de seis meses y han participado una quincena de empresas de Menorca.

El acto de inauguración de este atardecer contará con la música de Eva Pons Trio y está confirmada la asistencia tanto del Presidente del Consejo Insular de Menorca, Adolfo Vilafranca como del Alcalde de Alaior, José Luís Benejam. El mejor regalo de 70 aniversario que celebraba la Cooperativa de San Crispín el pasado año con sus 3.500 socios habrá sido sin duda esta nueva tienda que hoy estrena puertas oficialmente.