63º Gran Trofeo Valencia – clase Snipe Jordi Triay y Alexandre Tinoco se cuelgan la plata en Valencia

Este pasado fin de semana, 25 y 26 de marzo, organizado por el Real Club Náutico de Valencia, se celebró en el 63º Gran Trofeo Valencia de la clase Snipe, puntuable para el circuito nacional de Snipe.

La primera jornada, en la que se celebraron las tres pruebas programadas, la flota gozó de buenas condiciones de viento, de 12 nudos de media y estable en un eje del 060º al 065º. Como previsto, por la calidad de los regatistas inscritos, las tres pruebas fueron muy igualadas. El tándem mahonés Jordi Triay / Alexandre Tinco lideró gran parte de la primera prueba, pero veía como en el tramo final la pareja de Ca’n Pastilla, Víctor Pérez y Luca Rosa, los superaban para llevarse ese parcial. La segunda prueba no fue afortunada, de inicio, para Triay/Tinoco, pero lograron remontar hasta finalizar sextos, mientras Pérez/Rosa, no fallaban y se afianzaban primeros. En la tercera prueba del día, aunque requirió remontar, Triay y Tinco volvieron a ser segundos, por delante de Pérez / Rosa. Los baleares del C.M.S.A.P capitalizaron sus parciales 1-1-3, y con 5 puntos se acostaron líderes. Por su parte, la regularidad y buen hacer, a lo largo de las tres pruebas, de las tripulaciones formadas por Jordi Triay y Alexandre Tinoco (CM Mahón); 2-6-2; y por Nelido Manso, actual campeón del mundo, y Laura Morata (EV T10 SC), 4-2-4; hacían que concluyeran la primera jornada en segunda y tercera posiciones, empatados con puntos, 10.

Estas tres tripulaciones se situaban a distancia del resto de la flota; los cuartos ya se iban a los 20 puntos. En el top ten, se mantenían, en octava posición Nando Rita / Juan Magro (CMM), con 31 puntos; y el tándem ciutadellenc Toni Pons / Claudia Pons, novenos, con 32.

En la segunda jornada, al igual que en la anterior, se vio mucha igualdad entre la flota, que además fue cuidadosa de no cometer errores, al prever que, casi con seguridad, solo se podría completar una prueba; la que además propiciaría el descarte. Estos factores, unidos al fuerte viento, volvió las condiciones muy exigentes e impredecibles los resultados. En este sentido, Víctor Pérez y Luca Rosa (C.N. Ca’n Pastilla), que arrancaban la jornada como líderes, no superaron la cuarta plaza; los que se encontraban compartiendo la segunda posición, Jordi Triay y Alexandre Tinoco (C.M. Mahón) y Nelido Manso y Laura Morata (EV T10 SC) no fallaron: los primeros cerraban su participación en Valencia con un segundo puesto por un primero del tándem mixto. El descarte, que entró en juego, sentenció el pódium final: 1. Víctor Pérez y Luca Rosa; 2. Jordi Triay y Alexandre Tinoco; 3. Nelido Manso y Laura Morata

Las otras parejas menorquinas, Fernando Rita / Juan Magro, del C.M. Mahón; y Toni Pons / Claudia Pons (C.N. Ciutadella), finalizaron en posiciones 10 y 11, respectivamente.