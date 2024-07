El Gobierno insular hace balance del primer año de mandato

El Gobierno del Consell Insular de Menorca hace un balance muy positivo de su primer año de mandato, que se cumple este lunes, 8 de julio.





El presidente del Consell Insular de Menorca, Adolfo Vilafranca, ha comparecido con todos los consejeros del equipo de Gobierno. "Creemos que durante este año hemos empezado a demostrar que las promesas se van convirtiendo en hechos reales. Y esto es posible gracias a las ganas y el esfuerzo de todos. Como siempre hemos defendido, priorizamos la gestión, la cordura, y las políticas responsables con toda la sociedad. Nos hemos centrado en gestionar con rigor y honestidad. Es una carrera de fondo, y en muchos ámbitos ya hemos hecho más en 12 meses que en 8 años", ha explicado Vilafranca.



"Hemos iniciado proyectos prioritarios para Menorca, y hemos desbloqueado otros para que sean muy pronto una realidad. También hemos fijado las bases del futuro, empezando por las inversiones, que dijimos que serían nuestro emblema y nuestro hito más importante de este mandato. Con inversiones me refiero a la planificación de mejoras en la gestión del ciclo del agua, con valor de más de 12 millones de euros, o con la reforma de la carretera general. De hecho, hoy hemos aprobado en Consejo Ejecutivo el proyecto inicial de reforma del tramo que creemos más urgente, el de Talatí", ha añadido.



"Nuestra prioridad es avanzar en sostenibilidad desde todos los ámbitos", ha afirmado el presidente del Consell Insular de Menorca, y ha explicado las iniciativas llevadas a cabo en la lucha contra el alquiler turístico ilegal, la reforma del PTI que se está haciendo para poner límites dentro de la zonificación, o los avances para alargar la temporada turística. "Queremos un turismo de calidad, que llegue a Menorca de manera sostenible repartido durante el año, y no concentrado en temporada alta. Por eso, la semana pasada os presentamos nuestro acuerdo con una aerolínea para tener vuelo directo durante el invierno con Londres, y también hemos ampliado la conectividad invernal a otras rutas: en el ámbito internacional con París, y a escala nacional con Zaragoza. Estamos dando a conocer la cultura, la naturaleza, la gastronomía, las posibilidades de turismo activo y la agenda deportiva de Menorca. Creemos que este es el camino y estamos poniendo todo nuestro esfuerzo en avanzar hacia una temporada más larga y con visitantes que lleguen de manera armónica y no concentrada a la isla. Fruto del trabajo con el sector, este año han abierto establecimientos antes de lo habitual".



El presidente ha hecho un repaso a las iniciativas más importantes llevadas a cabo desde todos los departamentos. Y ha concluido: "Como en el caso del turismo, creemos que es fundamental trabajar de manera conjunta con todos los sectores de la sociedad y en todos los ámbitos. Es nuestra hoja de ruta para decidir desde el presente la Menorca del futuro. Con diálogo, consenso, y con "seny". Sabemos que tenemos muchos retos delante, pero también sabemos que con esfuerzo, ilusión y colaboración, todo sale mejor. Estos meses hemos hecho mucho trabajo en la sala de máquinas, es decir, mucha gestión de la que todavía no se ve para empezar a tramitar las mejoras que necesita Menorca, y que muy pronto serán una realidad. Y lo hemos hecho, querría decirlo, gracias al trabajo y la implicación no solo de mi equipo, sino de todas las personas que trabajan en el Consell Insular. Quiero agradecer el voto de confianza que nos depositaron los menorquines ahora hace un año. Hoy empezamos un segundo año de Gobierno con tantas ganas como el primer día".