El Gobierno balear y el Consell Insular coordinarán mejoras en el ciclo del agua

La consellería del Mar y del Ciclo del Agua y el departamento de Medio Ambiente, Reserva de Biosfera y Cooperación del Consell Insular de Menorca coordinarán mejoras en el ciclo del agua por valor de 9,1 millones de euros. Estas actuaciones corresponden al Plan Menorca Agua Fase II, que será financiado con el Impuesto de Turismo Sostenible. Este plan incluye nuevas actuaciones de renovación de la red hidráulica de Menorca, así como financiar los incrementos de presupuesto de las actuaciones de la fase 1.





De este modo, las actuaciones previstas son en los municipios de Ferreries, Maó y Sant Lluís, y además se financiará parte del presupuesto de proyectos de la primera fase del plan en Alaior, Es Castell, Es Mercadal i Es Migjorn Gran.



"Continuamos demostrando con hechos reales el trabajo que hemos hecho estos meses. Desde un inicio dijimos que uno de los mayores retos pendientes de Menorca es la gestión del agua. Hemos planificado pensando no solo a corto plazo, sino también a largo plazo para asegurar este recurso escaso para las generaciones futuras de menorquines. Este plan, en combinación con la primera fase, es un conjunto ambicioso y muy dotado de actuaciones en los municipios de Menorca", ha explicado el presidente del Consell Insular de Menorca, Adolfo Vilafranca.



Por su parte, el consejero del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha declarado: "Son muy satisfactorios los adelantos conseguidos en la gestión de nuestros recursos hídricos. Este proyecto es un paso importante para garantizar la sostenibilidad del agua en Menorca, asegurando que este recurso esté disponible tanto para las necesidades actuales como para las futuras generaciones. Nuestra prioridad ha sido planificar con una visión a largo plazo, y este proyecto refleja nuestro compromiso firme con la protección y la gestión eficiente del agua".



"Hace un año, cuando entramos a gobernar, nos encontramos que no había ningún compromiso firmado en firme para financiar el plan Menorca Agua, y en menos de un año hemos conseguido pactar una inversión de más de 14 millones financiados por el Gobierno balear", ha añadido el consejero de Medio Ambiente, Reserva de Biosfera y Cooperación de Menorca, Simón Gornés.



Los proyectos son los siguientes:



-Ferreries: Reforma y modernización de la red de agua potable del municipio, que incluye la renovación de la red municipal obsoleta eliminando el fibrocemento y dotando al municipio de hidrantes; hacer un depósito de captación y regulación de pozos de Biniatrum, Calafí y Son Telm; la puesta en servicio de varios pozos (por ejemplo en Son Mercè de Dalt), y la mejora de la red de abastecimiento de agua de Cala Galdana.



El presupuesto es de 1.618.500,00€.



-Maó: Dotación de red de saneamiento del casco urbano des Canutells, actualmente inexistente: Ejecución de la red de saneamiento, incluyendo pozos de registro y las acometidas particulares, crear una estación de bombeo con la previsión del suministro eléctrico en baja tensión por cada bombeo, y la canalización de aguas residuales por gravedad.



El presupuesto es de 1.735.740,93€.



-Sant Lluís: Dotación de redes para la mejora de la gestión sostenible del agua de Binissafúller Roters. Incluye la instalación de un sistema de evacuación y recogida de aguas pluviales por medio de una red canalizada que recogerá el agua hasta los pozos de pluviales desde dónde por gravedad se transportan a una arqueta decantadora para acabar finalmente en el mar. También la sustitución de la red actual de agua potable hasta los depósitos de la urbanización de Binissafúller Roters e incrementar el número necesario de las captaciones para garantizar el adecuado suministro a la totalidad de núcleos costeros del término municipal y su almacenamiento. Al mismo tiempo, el proyecto contempla la ejecución de una nueva canalización de agua depurada destinada al riego de zonas ajardinadas, que entraría en funcionamiento junto con la depuradora de Binidalí.



El presupuesto es de 2.897.242,86 euros.



-Es Mercadal: Reforma de la zona sur del paseo marítimo de Fornells y varias calles des Mercadal: Sustitución íntegra de la red actual de agua potable obsoleta por una canalización de polietileno, y eliminación del colector actual de saneamiento, que presenta filtraciones en la bahía de Fornells e intrusión de agua salada en la canalización, hecho que repercute en la posterior reutilización del agua depurada por el exceso de salinidad para el riego agrícola.



También se prevé sustituir la red de saneamiento actual de fibrocemento por cañerías de polietileno, incluyendo los nuevos pozos de registro y las acometidas particulares; la ejecución de la red separativa de pluviales, sumando acometidas particulares, además de la reforma completa de la acera oeste, mejorándola y haciéndola accesible eliminando todas las barreras arquitectónicas.



El presupuesto es de 1.188.540,39€, de los cuales 201.312,63 serán financiados a través del PlanMenorca Agua II.



-Alaior: Creación de una nueva conducción de impulsión de agua potable desde Es Plans hasta el depósito del Munt de l'Àngel. Se renovarán las instalaciones, se instalará un nuevo depósito y se sustituirá el colector de impulsión de amianto, tanto en las instalaciones d'Es Plans como las del Munt de l'Àngel y mejora de la red de saneamiento de los núcleos de Calas Coves y Son Vitamina.



El presupuesto es de 2.162.501,29 euros, de los cuales 1.151.241,23€ serán financiados a través del Plan Menorca Agua II.



-Es Castell: Reforma completa de la dotación de servicios de la urbanización Cala San Esteve. Concretamente, se actuará en la red de saneamiento, pluviales, suministro de agua potable y en el pavimento. Se prevé la construcción de una red de saneamiento por gravedad y una estación de bombeo a causa del fuerte desnivel del tramo y la longitud de la cañería, que impulsará las aguas fecales de toda la urbanización en su punto de vertido previsto en la entrada del cementerio des Castell. También la instalación de un sistema de evacuación y recogida de aguas pluviales por medio de pendientes transversales de las calles, desaguando directamente en el mar o bien mediante pendientes longitudinales y la instalación de imbornales a ambos lados de la calzada que recogerán el agua hasta los pozos de pluviales desde dónde por gravedad se transportan las aguas a una arqueta desengrasante y decantadora para acabar finalmente en el mar. Del mismo modo, las actuaciones incluyen la construcción de la red de agua potable, y la instalación de 6 hidrantes enterrados, así como la construcción de una plataforma única a los viales y aceras para hacerlos accesibles y eliminar todas las barreras arquitectónicas.



El presupuesto es de 2.852.282,43€, de los cuales 393.508,80€ serán financiados a través del Plan Menorca Agua II.



-Es Migjorn Gran: Reforma del sector o isleta situado en el sur del pueblo de la plaza Menorca, Avda. Binicodrell, Ctra. Me-20, Travesía Nueva, plaza Andreu Ferrer, calle s'Era y Avda. del Mar (Ctra. Me-18).



Se sustituirá la red de agua potable actual obsoleta por una canalización de polietileno, se eliminará el colector actual de saneamiento, que presenta filtraciones y está a una gran profundidad. Se prevé sustituirlo por una nueva red de cañerías de polietileno, incluidos pozos de registro y las acometidas particulares, y eliminar todas las conexiones de aguas pluviales de imbornales o bajantes de viviendas que se conectan en la red de saneamiento por no existir red de pluviales separativa.



Asimismo, se prevé la ejecución de una red separativa de pluviales, las acometidas particulares para edificaciones y fachadas particulares, la ejecución de una nueva canalización de agua depurada destinada al riego de las zonas ajardinadas, y la reforma completa de las aceras afectadas, mejorándolas y haciéndolas accesibles, eliminando todas las barreras arquitectónicas.



El presupuesto es de 1.751.525,65€, de los cuales 711.834,46€ serán financiados a través del Plan Menorca Agua Fase II.



Además, el consejero del Mar y del Ciclo del Agua también ha anunciado una inversión de 1.063.000,00 € para la instalación de equipos isobáricos de recuperación de energía en las bombas de alta presión de la IDAM de Ciutadella. Esta inversión, presentada por la Consellería del Mar y del Ciclo del Agua y ejecutada por ABAQUA, permitirá una reducción significativa en el consumo energético y una disminución de las emisiones de CO2, contribuyendo a una gestión más eficiente y sostenible de los recursos hídricos en la isla.



"Este es un primer paso para conseguir una gestión sostenible de los recursos hídricos en Menorca. Nos comprometimos y apostando por este tipo de proyectos lo estamos demostrando. Avanzamos en sostenibilidad y recuperamos el tiempo perdido en materia de mejoras en la gestión del ciclo del agua y de protección del medio ambiente. Somos una isla, y somos Reserva de Biosfera, por lo cual queremos dar ejemplo", ha concluido el presidente del Consell Insular de Menorca.