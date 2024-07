El flautista Josep Portella, pregonero de las fiestas de San Cristòfol de es Migjorn Gran

El joven flautista Josep Portella Orfila (Es Migjorn Gran, 1998) será el pregonero de las fiestas de Sant Cristòfol de este año. La alcaldesa Antònia Camps y la concejala de Fiestas, Tamara Rotger, le han propuesto en reconocimiento a su importante trayectoria artística a nivel internacional.





Josep Portella es desde septiembre de 2022 componente de la 'Hong Kong Philarmonic Orquestra', una de las más prestigiosas orquestas de Asia y que aglutina a un centenar de jóvenes músicos llegados de todo el mundo.

“Me enorgullece haber recibido la invitación del Ayuntamiento. Me cogió por sorpresa, porque en un primer momento pensé que era demasiado joven para hacer el pregón, pero finalmente he valorado que no podía negarme y me centraré en destacar la relación que existe entre mi profesión, la música, y la fiesta”. De hecho, Josep Portella nunca ha dejado de tocar con la Banda des Migjorn, y este año aprovechará su estancia en la isla para tocar durante los dos días de fiestas. "Es mi manera de reencontrarme con los amigos", dice.

Josep Portella empezó su formación desde pequeño en la escuela municipal de música. Entró cuando sólo tenía 4 años, y a los 6 empezó a tocar la flauta. A los 8 entró en el Conservatorio de Menorca, desde donde salió hacia el Conservatorio del Liceu en Barcelona, donde realizó los cuatro años de carrera y un máster.

Al salir, se presentó a varias pruebas y formó parte durante unos meses de la European Union Youth Orchestra hasta que en 2020 realizó las primeras audiciones a distancia para la orquesta de Hong Kong. Preseleccionado, fue invitado a realizar cuatro meses de prueba hasta que, al final, hace dos años que consiguió la plaza permanente como miembro de la orquesta.

Desde entonces reside en la antigua colonia británica en el sudeste de China. "Se habla inglés y la ciudad, que no es demasiado grande, tiene un cariz muy internacional", lo que ha facilitado su integración. De hecho, Josep ha creado allí grupos de cámara con algunos de sus compañeros de orquesta.

El pregón se llevará a cabo el próximo viernes 2 de agosto a las 21 horas en el Pla de l’Església.