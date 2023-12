10ª edición “Els Dimecres és dia de Brou”

“Brou”, un plato típico revalorizado gracias a las jornadas gastronómicas realizadas durante los meses de diciembre y enero Este año se celebra la 10ª edición de las Jornadas Gastronómicas “Els Dimecres és dia de Brou” un evento gastronómico consolidado en la isla gracias a la apuesta de la Asociación Menorquina de Bares, Restaurantes y Cafetería s por introducir este plato tradicional en las cocinas de los restaurantes. Dinamizar la restauración en temporada baja no siempre es fácil, y menos un día entre semana, pero “Els Dimecres és dia de Brou” hace diez años que es un ejemplo de desestacionalización y puesta en valor de la gastronomía típica menorquina. Cuando los miembros de la Junta Directiva de la Asociación apostaron para que un plato que se conocía sólo en las cocinas de las familias de la isla se le diera un impulso en la restauración, y se equiparara al cocido madrileño que tanto renombre tenía, parecía un imposible. Pero, gracias al empeño de los restaurantes tradiciones y la constancia de todos estos años se ha conseguido dar a conocer este excelente plato arraigado a nuestras tradiciones a turistas y visitantes. El “Brou” es un plato típico de la cocina menorquina que se incluye en la cocina española como plato caliente: cocido madrileño, caldo gallego, escudella catalana, olla aranesa… El plato de Brou tiene en Menorca una connotación de plato caliente para un día de frío, por eso el evento se realiza en diciembre y enero dado que con el inicio de las bajas temperaturas es más apetecible. El bullit es un plato muy completo que puede prepararse de diversas formas e ingredientes, pero en su esencia los ingredientes principales son: carne de ternera “xenc”, gallina, patatas, garbanzos, tomate, cebolla, zanahoria, hierbas de sopa, pasta para sopa, sobrasada… El Brou Menorquí se puede servir de multitud de maneras, aunque lo más típico es realizarlo en dos platos, primer plato de sopa (brou) añadiendo fideos, y un segundo plato con las patatas, los garbanzos y la carne. El menú especial a 18 euros podrá degustarse a partir del próximo miércoles día 13 de diciembre, durante dos meses – los miércoles 13, 20 y 27 de diciembre, y 3, 10, 24 y 31 de enero-, toda la información estará disponible en www.gastronomiamenorca.es . Además de los dos platos que componen el Brou menorquín se incluye agua o copa de vino, pan y postre en el menú. Siete restaurantes de la isla especializados en cocina Menorquina participan en la decima edición. Pudiendo de este modo realizar un recorrido por la isla y degustar el “Brou” con diferentes toques personales en diferentes municipios: Ciutadella, Ferreries, Es Mercadal, Es Migjorn y Sant Climent. Aquarium Port Ciutadella (Muelle del Puerto, Marina 99 – Ciutadella. Tel 971386700) Jaime II (Pz. Jaime II, 26 - Ciutadella. Tel 971480046) Molí d’es Racó (Major, 53 – Es Mercadal. Tel 971375392) Hotel Jeni & Restaurante (Mirada del Toro, 81 – Es Mercadal. Tel 971375059) Meson Rias Baixas (Plaza Menorca, 1 – Ferreries. Tel 971374558) Casino Sant Climent (Sant Jaume, 4 – Sant Climent. Tel 971853722) Es Chic (Carrer Major, 71 – Es Migjorn Gran Tel 971199685) Los clientes tendrán la opción también de poder hacer uso del servicio de comida para llevar por si prefieren degustar el menú en sus casas. Esta modalidad se incorporó hace tres años, y se ha mantenido tras lo buenos resultado del Take Away. Por lo que, el menú se podrá degustar en los restaurantes o en casa. Para ambas opciones se recomienda reserva previamente. Esta acción cuenta con la colaboración de la Fundació Foment del Turisme de Menorca.