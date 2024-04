Se detectan una cantidad excesiva de infracciones con el sistema automático de vigilancia

Después de dos meses de la entrada en funcionamiento del sistema automático de vigilancia del semáforo de la avenida Constitución, se ha detectado una cantidad de infracciones muy superior a la prevista en un principio.





Por eso se cree necesario recordar que la normativa que regula el funcionamiento de las señales de tráfico, y, en particular, de los semáforos, es el Reglamento general de circulación. En concreto, el artículo 146 c):

“Una luz amarilla no intermitente significa que los vehículos deben detenerse en las mismas condiciones que si se tratara de una luz roja fija; salvo que, cuando se encienda, el vehículo esté tan cerca del lugar de detención que no pueda detenerse antes del semáforo con condiciones de seguridad suficientes.”

También se recuerda que la velocidad máxima urbana es de 30 km/h. Por tanto, dado que, como máximo se pueden recorrer 8,3 metros por segundo y que la fase amarilla dura 3 segundos, significa que a más de 25 metros ya debería verse la luz amarilla y evitar pasar en rojo. Por tanto, significa que a 25 metros y 3 segundos el conductor tendrá tiempo suficiente para detener el vehículo y no pasar en rojo.

En caso de que se vea la luz amarilla más cerca y el conductor no disponga de tiempo suficiente para detener el vehículo con seguridad, no debería pasar en rojo, puesto que hay 3 segundos de margen. A 30 km/h la distancia de frenado estaría entre 5 y 9 metros, según la brusquedad de la maniobra. Pero lo que debe quedar claro es que si se ve el color amarillo fijo, debe detenerse el vehículo y no pasar el semáforo en rojo.

De todas formas, cabe informar que actualmente sólo se sancionan a los conductores que se pasan el semáforo en color rojo.

La Policía Local espera que los conductores tomen conciencia de la importancia de cumplir con la normativa de tráfico, especialmente la referida a las fases semafóricas para así mejorar la seguridad de todos.