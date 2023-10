El Consorcio de Residuos y Energía de Menorca suspenderá la actividad del Parque Eólico de Milà

El Consorcio de Residuos y Energía de Menorca ha decidido suspender la actividad del actual Parque Eólico de Milà y acelerar la puesta en marcha del proyecto de repotenciación de la instalación. Después de analizar los informes técnicos de funcionamiento elaborados por el equipo de ingenieros del parque, el CREM ha constatado que mantener su actividad generaría costes asociados a la operativa y al mantenimiento del parque que no se podrían cubrir con los ingresos que genera fruto de la venta de energía. Por este motivo, se avanzará la clausura del parque eólico actual, la vida útil del cual finalizaba en unos meses, puesto que el parque entró en funcionamiento el 28 de febrero de 2004, con una vigencia de vida útil de 20 años.



"Mantener la operativa del actual parque comporta renovar toda una serie de contratos y efectuar adaptaciones que no garantizarían el funcionamiento correcto de los aerogeneradores, que arrastran una serie de averías derivadas de la obsolescencia de la maquinaria", ha explicado el presidente del Consorcio de Residuos y Energía de Menorca, Simón Gornés. A estos motivos se suman los económicos, reseñados también en el informe elaborado por el Consorcio. "Mantener el parque abierto hasta el 2024 supondría un gasto de 200.000 euros y un déficit de 150.000. En cambio, suspender su actividad implicaría únicamente efectuar el mantenimiento necesario para hacer correctamente el futuro desmantelamiento de las torres, mantenimiento calculado en 50.000 euros. Estamos trabajando para encontrar la mejor solución, y creemos que parar el funcionamiento del parque es ahora lo más lógico y ventajoso en el ámbito energético y económico por los menorquines", ha detallado Gornés.



Bajo rendimiento y aparición de averías a los aerogeneradores

El Parque Eólico de Milà se encuentra actualmente en la recta final de su vida operativa después de más de 19 años de funcionamiento. A lo largo de los últimos años de funcionamiento se han incrementado los costes de operación y mantenimiento derivados de la obsolescencia de la maquinaria, lo que ha propiciado la aparición de averías en sistemas clave de los aerogeneradores como por ejemplo la multiplicadora, las palas o los generadores.



De hecho, a finales de 2022, a consecuencia de una quiebra estructural, se procedió al desguace del aerogenerador número 4, desde entonces solo hay 3 aerogeneradores operativos y la potencia ha quedado significativamente más reducida.



Por otro lado, entre los factores que han motivado el bajo rendimiento energético del parque, según el informe técnico, figura la limitación de la altura de torre: Se hicieron estructuras de 50 metros, cuando el estudio original dictaba que tenían que medir 70 metros de altura. Esto ha provocado constantes paradas por vibraciones en el sistema. Además, el modelo de aerogenerador instalado era de las primeras versiones comerciales de una tecnología incipiente, por lo tanto, se instalaron estructuras todavía poco testadas.



La baja disponibilidad del parque se ha visto influenciada, también, por factores como la dependencia tecnológica de un fabricante ya desaparecido, o las condiciones ambientales extremas del emplazamiento: Cada vez que una máquina está parada más de una semana para reparar algún elemento, al ponerse en servicio de nuevo, tiene alguna afectación debido a la salinidad o la humedad.



Además, la carencia de agilidad en los procesos de contratación pública para hacer frente a los imprevistos, a la cual se suma la dificultad manifiesta de la empresa de mantenimiento para obtener recambios de maquinaria ya obsoleta han hecho bajar de forma alarmante la disponibilidad del parque eólico, reduciendo su generación por debajo de las 1.000 HE, hecho que motiva la pérdida de la prima complementaria a la retribución para la venta de energía. Esto provoca que los ingresos generados no puedan compensar los costes operativos. Actualmente, el parque eólico tiene un déficit acumulado a lo largo de estos casi 20 años de 394.000 euros.



Desde su puesta en servicio el parque eólico de Milà ha inyectado 92.242.008 kWh de energía renovable a la red eléctrica y ha acumulado un ahorro de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEH) de 84.678 toneladas equivalentes de CO2. Estas cifras son equivalentes al consumo de energía eléctrica de 1.387 familias durante 19 años o a las emisiones de 2.122 vehículos de tipo turismo durante 19 años con una media de 15.000 km/año.



"La parada del parque eólico actual es paralela a la puesta en marcha de la repotenciación, con el proceso de licitación para la redacción del proyecto para llevarlo a cabo", afirma Gornés.