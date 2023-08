El Consell Insular realiza actuaciones de limpieza y mejora de varias playas de la isla

Las playas de Menorca, consideradas uno de los principales atractivos turísticos de la isla, son también unos ecosistemas frágiles y valiosos que requieren especial atención en términos de limpieza y seguimiento. Por ello, el Departamento de Medio Ambiente, Reserva de Biosfera y Cooperación del Consell Insular de Menorca tiene la responsabilidad de garantizar la limpieza y el mantenimiento de estos espacios naturales excepcionales.



Menorca como reserva de biosfera tiene el reto de conciliar la protección del medio natural con la actividad humana. En este sentido, el Departamento de Medio Ambiente tiene como objetivo central asegurar la preservación y conservación de las playas, garantizando una experiencia positiva para los residentes y visitantes de la isla. Para conseguir este objetivo, el Departamento coordina las labores de limpieza y mantenimiento de las playas que realiza la empresa FCC. Estas tareas abarcan una amplia gama de actividades, que incluyen acciones mecánicas y manuales. Estos métodos se seleccionan de forma adaptativa, teniendo en cuenta el estado de la arena y las condiciones particulares de cada playa. Esto asegura que las playas permanezcan libres de residuos.



Una parte crucial de esta labor implica la retirada de residuos y de posidonia oceánica de la playa emergida seca. Esta minuciosa limpieza es fundamental para mantener la salud y el atractivo de las playas, así como para prevenir la pérdida de hábitat para la vida marina. Es importante reconocer la vital importancia de la posidonia oceánica en ese contexto. Las praderas de posidonia no sólo sirven como hábitat para numerosas especies marinas, sino que

también contribuyen a la retención de sedimentos, a evitar la pérdida de arena durante las mareas y las condiciones climáticas adversas, a la prevención de la erosión costera y la mejora de la calidad del agua.



También debemos tener en cuenta que las playas de Menorca son entornos dinámicos que experimentan cambios constantes debido a factores ambientales, las olas, viento y otros. Estas variaciones naturales son una parte inherente de su belleza y diversidad, y el Departamento de Medio Ambiente trabaja para adaptarse a estas cambiantes condiciones, garantizando siempre su preservación a largo plazo.



Estas últimas semanas se han realizado diferentes actuaciones necesarias y urgentes para ofrecer una mejor experiencia tanto a residentes como a visitantes. Las actuaciones se han planificado teniendo en cuenta las características concretas de cada playa. Algunas de las principales actuaciones son:



• Cala Blanca: es una playa que presenta una arena compactada y húmeda, con una gran depresión en la zona central, hecho que cuando hay temporales o risagas el agua entre y se acumule creando una gran balsa, y que hasta ahora había inhabilitado la zona para los usuarios de la playa. Conscientes de la importancia de ofrecer una playa atractiva, se han realizado diversas actuaciones. Por un lado, se ha extraído la arena acumulada debajo del puente y, por otra parte, se ha recuperado una gran cantidad de arena mezclada con la posidonia, que durante el verano se deposita en una zona retirada de la zona de baño, pero sin salir del sistema. Estas dos acciones se han realizado en varias fases, dando resultados muy satisfactorios y consiguiendo mejorar

notablemente el aspecto de Cala Blanca.



• Macarella: este año esta playa cuenta con una cantidad de posidonia superior a otros años, que se ha ido retirando siguiendo los procedimientos establecidos por el Decreto de Posidonia, que establece los mecanismos que se pueden utilizar en cada caso concreto. El pasado miércoles se pudo realizar un cribado mecánico, ya que la arena presentaba un estado seco y nada compactado. Aparte, hay operarios que además de hacer la recogida de residuos, realizan diariamente un cribado manual para retirar la posidonia superficial.



• Alcaufar: este año la playa de Alcaufar no contaba con un baño químico que diera servicio tanto a los usuarios de la playa como a los del Camí de Cavalls, lo que provocaba episodios de suciedad y dejadez en la zona. La situación había sido puesta en conocimiento tanto por parte de la asociación de vecinos de Alcaufar como de la Asociación Hotelera de Menorca desde hacía meses. Para ponerle solución, desde el departamento de Medio Ambiente se ha financiado la instalación de un baño químico de madera en la playa a su paso por el tramo de Camí de Cavalls. La actuación se ha podido realizar en el marco del Convenio de Caminos vigente entre el Consell insular y el ayuntamiento de Sant Lluís. Este convenio está enfocado a las tareas de

conservación, mantenimiento, limpieza y defensa por parte de los ayuntamientos de los caminos rurales y públicos de los municipios, especialmente de aquellos municipios que disponen de su Catálogo de Caminos definitivamente aprobado, como es el caso de Sant Lluís (BOIB no 97, 13 de julio de 2023).



• Cala Mitjana: desde el Consell Insular se ha enviado un informe técnico a las administraciones competentes para que refuercen la vigilancia y las tareas de

información para conseguir un cuidado óptimo de la playa por parte de los usuarios, especialmente de la zona dunar.



El Departamento de Medio Ambiente, Reserva de Biosfera y Cooperación trabaja en permanente colaboración con los operarios de limpieza de playas y quiere agradecer la implicación tanto de la empresa como de los ciudadanos que visitan el litoral de Menorca.