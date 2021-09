El Consell Insular propone mejoras para las casas de acogida y por la exclusión residencial en aumento

Se ha presentado en la sede del Consell Insular de Menorca, el Estudio sobre las mejoras de gestión y funcionamiento de las casas de acogida de Menorca con la consejera de Vivienda, Cristina Gómez, quien ha apuntado a una posible gestión insular de las casas de acogida, y la socióloga, Montserrat Martínez Melo, autora del estudio, quien ha detallado el diagnóstico y las propuestas elaboradas con la participación de personal técnico y político de los ayuntamientos menorquines.

Este estudio nace precisamente de la demanda de ayuda de los ayuntamientos al Consell, al encontrarse en una situación límite en cuanto a las 2 casas de acogida municipales existentes, una en Maó y una en Ciutadella. De hecho, la creación de una nueva casa de acogida en Es Mercadal se ha apuntado como una posible mejora.

El diagnóstico del estudio muestra la gran necesidad de vivienda social que existe en Menorca así como los múltiples perfiles personales que existen con una situación demográfica cambiante y con unas casas de acogida, que si bien se encuentran en perfecto estado, se podrían hacer mejoras, y además debido a las muchas demandas que reciben, sufren una difícil situación. Del trabajo llevado a cabo por Montserrat Martínez con unas 30 entrevistas a profesionales de los ayuntamientos y otras entidades sociales, se han extraído datos de los perfiles de los demandantes así como de los equipamientos existentes y el tipo de servicio y gestión que se podría ofrecer para mejorar estas casas de acogida y que hoy se ha expuesto a la Junta de Alcaldes para avanzar en futuras decisiones con el fin de avanzar hacia un futuro sostenible de las mismas.

La autora del estudio destaca que en Menorca, como otros territorios, la falta de vivienda es un factor "exclusògen" o que genera exclusión, es decir, que al no tener una vivienda es muy difícil integrarse social y laboralmente. El hecho de "tener o no una vivienda es vital y para mucha gente, personas y familias, es un sufrimiento", dijo Martínez. Además, respecto a las casas de acogida, la socióloga apuntó que deberían ser no sólo una vivienda sino un hogar y un espacio de normalización de la situación personal del usuario y no un estigma.

La consejera de Vivienda, Cristina Gómez, recogiendo las demandas de ayuda que hicieron los ayuntamientos de Maó y Ciutadella al Consell y con las aportaciones de este estudio, ha avanzado que una gestión insular sería una posible solución, aunque son los ayuntamientos los que deben trabajar y ver si lo podrían gestionar desde los municipios, con más presupuesto. De momento, sin embargo, ha recordado que ya está en marcha el proyecto del Centro de Baja Exigencia del Consell que ofrecerá alojamiento básico a las personas que lo necesiten y que actualmente son atendidas en las casas de acogida.