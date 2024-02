El Consell Insular de Menorca muestra su compromiso en el Día Internacional del Cáncer Infantil

El Consell Insular de Menorca ha conmemorado, este jueves, 15 de febrero, el Día Internacional del Cáncer Infantil. El presidente del Consell Insular, Adolfo Vilafranca, y Carmen Reynés, consellera de Bienestar Social, junto al equipo de gobierno, han asistido a la lectura de un manifiesto que otorga apoyo a todos los niños y niñas que lo padecen, y agradecen a todos los profesionales de la salud su labor y dedicación para tantos avances nuevos que suponen un porcentaje de superación cada año más elevado.



Tres miembros de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Baleares (ASPANOB), han sido los encargados de leer el manifiesto. Esta organización tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida de los niños y jóvenes con cáncer de las Baleares, proporcionando numerosos programas de ayudas orientados a satisfacer las necesidades de las familias que tienen que hacer frente a esta dura enfermedad.



Con el lema "la fuerza del lazo dorado, por un mundo más justo", se ha leído lo siguiente:



Un diagnóstico de cáncer cambia por completo la vida de los niños y adolescentes, así como la de sus familias en un segundo. Afecta a todo su entorno, amigos, estudios, sueños... De repente, su mundo se desmorona, tienen preocupaciones y pasan por situaciones por las que no deberían pasar a esas edades. El tratamiento, que suele ser prolongado en el tiempo, impide realizar todas las actividades cotidianas que se hacía antes del diagnóstico: ir al colegio, jugar en el parque, extraescolares, cumpleaños de amigos…



Con motivo del Día Internacional del Cáncer Infantil, la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer, compuesta por 22 asociaciones de padres y madres repartidas por toda España, quiere dar visiblidad a este gran problema. Porque lo que no se ve, no existe.



Cada año se diagnostican en España 1500 casos nuevos. Y el apoyo de todos es importante para sobrellevar, un poco mejor, esta enfermedad. Durante el día de hoy, quienes están hospitalizados recibirán mensajes de esperanza y apoyo de centros educativos de toda España, así como de todas las personas y entidades que colaboran, mostrando empatía hacia esta situación. Un gesto que también agradecen las familias.



Es el momento de superar esto y recordar que todos tenemos que ser iguales, con las mismas oportunidades y atenciones en cualquier lugar, y que esta enfermedad puede dejar muchas secuelas, por lo que, aunque haya terminado el tratamiento, se debe continuar con un seguimiento y una atención específica para esas necesidades. Desde la Federación les agradecemos su participación, por dejarnos dar voz y visibilidad a los niños y a sus familia y por creer en un futuro mejor para todos los menores con cáncer.