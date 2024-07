El Consell Insular destina una cantidad récord para las protectoras de animales de Maó y Ciutadella

El departamento de Medio Ambiente, Reserva de Biosfera y Cooperación ha firmado este martes, 16 de julio, dos convenios con las protectoras de Maó y Ciutadella con colaboración de todos los ayuntamientos de la isla, que se hacen cargo del 50% de los gastos totales. Uno para el control poblacional de los gatos comunitarios y otras esterilizaciones de animales domésticos que viven en el entorno humano. Y el otro por la gestión de la acogida de animales domésticos de compañía y la cesión de espacios adecuados.





Por un lado, para poner fin al descontrol poblacional de gatos comunitarios, la ley establece un método de captura, esterilización y retorno (CER) de estos gatos, mediante protocolos de actuación que tendrán que generar las administraciones gracias a programas de gestión de las colonias felinas, que tendrán que estar debidamente localizadas y censadas. En Menorca, estas colonias están controladas, autorizadas y ubicadas, y en este sentido, los voluntarios de las asociaciones protectoras disponen de autorización para su alimentación.



El ámbito de actuación territorial para la consecución del objeto del convenio de la Protectora de Ciutadella será el de los municipios de Ciutadella, Ferreries y es Migjorn Gran, mientras que el de la Protectora de Maó será el de los municipios de Maó, Alaior, es Castell y Sant Lluís. El municipio de es Mercadal se compartirá por ambas protectoras dada su superficie.



Las protectoras adquieren el compromiso de prestar los servicios de esterilizaciones, identificaciones y desparasitaciones de gatos comunitarios mediante el método CER, la contratación de los capturadores de gatos con el fin de aumentar las capturas y la esterilización de los perros, los gatos y los hurones dados en adopción en los centros de acogida.



El importe máximo para conseguir las finalidades que se pretenden en este convenio es de 300.000 euros para los años 2024 y 2025. En el primer año se repartirán 150.000, a distribuir inicialmente entre las dos asociaciones protectoras a razón de 75.000 euros cada una. En el año 2025 se hará de igual manera.



"Con los convenios que firmamos hoy hay una subida muy importante del importe otorgado, algo que permitirá ayudar mucho a las protectoras y dar el mejor servicio posible. Desde el departamento somos conscientes de la problemática en torno a los gatos, la sobrepoblación existente y el impacto sustancial que tiene sobre nuestro ecosistema. El gato no solo caza para comer, sino también por instinto y esto puede hacer mucho daño. Por eso, con estos programas, intentaremos frenar el incremento poblacional del animal con efectos a medio y largo plazo, y en definitiva, estabilizar la situación", ha explicado el conseller de Medio Ambiente, Reserva de Biosfera y Cooperación, Simón Gornés.



Por otro lado, se quiere dar continuidad a la concertación llevada a cabo durante los ejercicios 2022 y 2023 de la prestación del servicio de acogida de animales vagabundos o que viven en el entorno humano, y de la acogida de animales domésticos de compañía y su gestión por parte de las protectoras. Además, se continuará con la cesión del uso de los centros de acogida de animales de Maó y Ciutadella a las asociaciones firmantes para poder desarrollar esta tarea de forma idónea, sostenible, eficiente y socialmente responsable.



“Es la primera vez que se da una aportación tan grande como esta, y por eso tenemos el problema que tenemos. Las cantidades que recibíamos antes eran mínimas y no podíamos hacer frente. Es muy importante que la gente entienda que los gatos se tienen que castrar, porque la sobrepoblación es mucho más grande de la que se ve y finalmente son los mismos animales que lo pasan mal viviendo en la calle, teniendo enfermedades, dificultades para comer, etc.", ha recordado Esther Mascaró, presidenta de la Asociación Protectora de Animales de Ciutadella.



Las protectoras adquieren el compromiso de prestar los servicios de ofrecer acogida y albergue a los animales abandonados y trotamundos, garantizar las condiciones higiénicas y sanitarias de los centros y el mantenimiento ordinario, responsabilizar a los propietarios del cuidado de sus animales y promover la adopción entre la población y establecer canales de comunicación y coordinación con agentes que intervienen como son los registros y los censos de animales, los servicios de inspección y sanción de los ayuntamientos y Consellería, servicios municipales, etc.



“Estamos muy agradecidos porque estamos seguros que habrá un antes y un después con estos convenios. Las protectoras tienen muchos gastos, y con estas cantidades podremos ayudar a muchos gatos y realizar las gestiones. Además, creemos que es fundamental informar y comunicar a todas las viviendas qué actuaciones se tienen que seguir a la hora de tener gatos para concienciar a todas las personas”, ha justificado Joana Carreres, presidenta de la Asociación Protectora de Animales de Mahón.



El importe máximo para el año 2024 y 2025 es de 500.000 euros, repartidos entre las dos protectoras. Para este año, cada una recibirá 125.000 euros para atender el servicio de la acogida de animales, que tendrá que quedar debidamente justificado.