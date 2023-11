Ciutadella se queda sin presupuestos para el 2024, ante la negativa de la oposicion

Se han realizado ajustes entre ingresos y gastos de algunas partidas, pero se han mantenido y aumentado las inversiones en las áreas social, cultural y educativa, claves para el nuevo equipo de gobierno.





El Equipo de Gobierno, a pesar de las siete reuniones previas, mantiene la mano extendida a la oposición para que presente propuestas que puedan incluirse y llegar a un consenso antes de la fecha límite de aprobación, que finaliza el día 30 de noviembre.

El equipo de gobierno del consistorio presentó los presupuestos para 2024, que alcanzan los 38,9 millones de euros. Sin embargo, por ahora no se podrán salir adelante debido al voto negativo de la oposición durante el Pleno Municipal Extraordinario celebrado el martes.

El objetivo de estos nuevos presupuestos era el de mantener una línea continuista con el trabajo puesto en marcha por el anterior equipo de gobierno, por lo que algunos de los proyectos encaminados se ven plasmados en las nuevas cuentas. Aún así, ha habido partidas que han tenido que ajustarse para reflejar el ingreso real y equilibrarlo con el gasto. Es el caso del servicio de recogida de estiércol, el tratamiento de residuos, los ingresos derivados de apertura de establecimientos, o de los servicios funerarios, entre otros.

Por lo general, estos nuevos presupuestos se han redactado con la clara intención de no bajar las partidas destinadas a las áreas social, educativa y cultural. En este sentido, destacan los proyectos que se han incluido dentro de las líneas estratégicas del nuevo equipo de gobierno, como es la escuela de música, por la que se buscará financiación externa; la ampliación de la aportación al Patronato del hospital municipal, el incremento de personal en el área de Servicios Sociales y la ampliación del servicio de atención domiciliaria; o el incremento de la partida por mantenimiento de las escuelas.

Por partidas, del capítulo primero de personal, destaca el aumento de los costes salariales derivados de la aplicación de aumentos salariales determinados por el Estado. Además este capítulo irá aumentando en los próximos años debido a la aplicación de la RPT (Relación de Puestos de Trabajo) del Ayuntamiento, y de la llamada carrera profesional, que implica abonar a los trabajadores municipales más de 1,2M de euros en los próximos años, debido a que nada se había liquidado en este concepto en los últimos años.

Del capítulo 2, gasto corriente en bienes y servicios, este año se verá un incremento sustancial en los contratos de socorrismo derivado de la obligación comunicada en el mes de mayo por la Dirección de Emergencias de aumentar los meses, personal y horas del servicio de socorrismo. Igualmente se prevé un aumento considerable en los costes del agua desalada y del servicio de recogida y tratamiento de estiércol. De este último concepto se está trabajando con el Consell Insular para ver la forma de reducir sus costes.

El capítulo 3, gastos financieros, sigue igual que los ejercicios anteriores.

El capítulo 4, transferencias corrientes, refleja las aportaciones que se realizan a consorcios, patronatos y las subvenciones a entidades del municipio. En este sentido, destaca el aumento del 9% en su aportación al Patronato del Hospital Municipal.

El capítulo 5, el fondo de contingencia, prevé el aumento de sueldos de 2024 y una primera parte de la carrera profesional que, como se ha dicho anteriormente se cuantifica en 1,2M de euros y que deberá ser liquidada en los próximos años.

El capítulo 6 de inversiones es el que más se ha visto reducido por culpa del déficit tarifario del estiércol. Inicialmente se habían previsto una serie de inversiones que finalmente no se han podido incluir, debido a la no aprobación de la modificación de tarifas de estiércol, y que el Ayuntamiento deberá asumir el déficit tarifario que ha provocado la no aprobación de la nueva tasa. Estas inversiones, que son necesarias y deberían ejecutarse a corto plazo, se planifican llevar a cabo en función de la ejecución presupuestaria, del remanente que resulte de la liquidación del ejercicio 2023 y de las posibles ayudas de otros administraciones. De estas inversiones, destacan los 150.000 euros por el nuevo horno crematorio por el Cementerio Nuevo, los 110.000 euros por la adquisición de vehículos de atestados de la Policía Local, y los 100.000 euros por el proyecto de rehabilitación de la fachada de Can Saura.

En definitiva, los presupuestos que el equipo de gobierno ha preparado están basados en previsiones reales tanto de ingresos como de gastos. Además, se ha mantenido la línea de años anteriores, puesto que se considera que no deben ser sólo los presupuestos del actual equipo de gobierno, sino de toda Ciutadella. Y todo esto sin sacrificar los esfuerzos en inversión y gasto social, cultural y educativo.

Finalmente, el equipo de gobierno avisa de lo que supondría prorrogar los presupuestos de 2023, teniendo como referencia el saldo inicial con fecha de 31 de diciembre de 2022.

Por este motivo, sigue extendiendo la mano a la oposición “en la búsqueda de consensos y de responsabilidad, a fin de evitar las consecuencias negativas que implica la prórroga de los presupuestos.