Ciudadanos protegera la modalidad menorquina

En Ciudadanos tienen claro que la lengua autóctona de Menorca, el Menorquín, es un elemento indispensable para comprender su idiosincrasia, su sentimientos y la manera de vivir de nuestra isla. Para ello incluimos en nuestro programa el siguiente compromiso: Defender y fomentar el menorquín como parte fundamental de su cultura menorquina.

El actual equipo de gobierno de izquierdas y nacionalista lleva cuatro años borrando y marginando nuestra lengua menorquina en el Consell Insular.



Todos los comunicados y campañas del Consell se hacen en catalán de Barcelona, ​​dejando de lado nuestros modismos como si el menorquín fuera un catalán mal hablado.

Desde Ciudadanos proponemos dar un doble giro a la política lingüística de la institución. Por un lado, preservar la cultura menorquina desde una vertiente capital, haciendo que las campañas institucionales (prensa, radio, redes sociales, etc) se hagan indistintamente en castellano o en menorquín, pero teniendo en cuenta que nuestras modalidades insulares serán objeto de especial estudio y protección como dice el articulo 35 del Estatut de Autonomía.



Por otra parte, eliminar la imposición de una lengua cooficial por encima de la otra y que no estén vetados para acceder a la administración aquellos que no tengan un nivel de catalán, constituyendo el conocimiento desde menorquín como un mérito y no un requisito.

De esta manera se acabará con su cultura de prohibición y se iniciará un proceso de incentivación en que se premiará a los esfuerzan por conocer y utilizar su lengua autóctona de Menorca.