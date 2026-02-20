El Mirall de l'Església 20 de febrero de 2026

Los creadores del Musical de San José, el grupo de música cristiana CREE, presenta el próximo 18 de abril su nuevo musical "Confía". Este pasado miércoles, 18 de febrero, empezó la Cuaresma, 40 días de preparación para la Semana Santa. Juan Peregrino, vicario del Santuario de la Bonanova, nos recuerda el sentido de este tiempo litúrgico.